12.06.2021,

Киев, Ольга Козаченко

 
Дзен, Крым, Политика, Польша, Россия, Спорт
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Польша боится, что ее болельщики поедут в российский Крым

МИД Польши призывает граждан этой страны, планирующих посетить Россию во время матчей чемпионата Европы...

МИД Польши призывает граждан этой страны, планирующих посетить Россию во время матчей чемпионата Европы по футболу, не посещать Крым.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в соответствующем путеводителе, подготовленном польским внешнеполитическим ведомством.

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«Помни, что Польша не признала аннексию Россией Крымского полуострова и не имеет возможности предоставить польским гражданам консульскую помощь. В связи с этим категорически не рекомендуем путешествовать в Крым», – говорится в путеводителе, который цитирует киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Кроме того, утверждается, что в России существует угроза совершения терактов, которая усиливается в условиях футбольного чемпионата. Поэтому предлагается быть особенно осторожными на стадионах, в фан-зонах, а также в общественном транспорте. Также МИД Польши предостерегает своих граждан от поездок на Северный Кавказ.

Напомним, что в рамках групповой стадии турнира сборная Польши сыграет два матча в Санкт-Петербурге.


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