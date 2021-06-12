Польша боится, что ее болельщики поедут в российский Крым

МИД Польши призывает граждан этой страны, планирующих посетить Россию во время матчей чемпионата Европы по футболу, не посещать Крым.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в соответствующем путеводителе, подготовленном польским внешнеполитическим ведомством.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Помни, что Польша не признала аннексию Россией Крымского полуострова и не имеет возможности предоставить польским гражданам консульскую помощь. В связи с этим категорически не рекомендуем путешествовать в Крым», – говорится в путеводителе, который цитирует киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Кроме того, утверждается, что в России существует угроза совершения терактов, которая усиливается в условиях футбольного чемпионата. Поэтому предлагается быть особенно осторожными на стадионах, в фан-зонах, а также в общественном транспорте. Также МИД Польши предостерегает своих граждан от поездок на Северный Кавказ.

Напомним, что в рамках групповой стадии турнира сборная Польши сыграет два матча в Санкт-Петербурге.