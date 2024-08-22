Польша, Болгария и Румыния. Партизаны начали громить тылы ВСУ

Александр Ростовцев.  
22.08.2024 00:19
  (Мск) , Москва
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Болгария, Дзен, Польша, Происшествия, Румыния, Сопротивление


На территории стран Восточной Европы растет и ширится партизанское движение «Опiр», наносящее серьезный урон матчасти и инфраструктуре, используемых в интересах ВСУ. Диверсии против бандеровцев носят уже не спорадический, а системный характер.

На территории стран Восточной Европы растет и ширится партизанское движение «Опiр», наносящее серьезный урон...

По информации ряда источников, приводящих данные объективного контроля диверсионной деятельности движения «Опiр», за последние два дня антифашисты с помощью беспилотника подожгли склад с амуницией для ВСУ в Румынии и устроили налет на колонну грузовиков с военной помощью для Украины в Польше.

По данным источника, 20 августа в пригороде города Брашов антинацистскими партизанами совершен поджог склада фирмы «Евротекс», в котором хранились БПЛА, военное снаряжение, прицелы и медикаментами для отправки на Украину. Пожар охватил территорию более 10 тысяч квадратных метров, причем локализовать его не удалось утром 21 августа, несмотря на усилия примчавшихся на место ЧП 12 пожарных расчетов.

В окрестностях польских сел Александровица и Моравица партизаны нейтрализовали колонну грузовиков, направлявшихся с военных складов на авиабазу национальных ВВС. Полностью уничтожены три фуры с минометными выстрелами и военной амуницией, предназначенные для отправки ВСУ. Детонация боеприпасов была слышна в соседних населенных пунктах на протяжении нескольких часов. Взрывы и разлет боеприпасов помешали пожарным оперативно приступить к работе. В результате дотла выгорела достаточно крупная партия помощи «укропише вермахту». По информации с места ЧП, налет на колонну с грузом для ВСУ произошел неподалеку от международного аэропорта им. Иоанна-Павла II в окрестностях Кракова-Балице.

Сообщается, что аналогичную диверсионную акцию планируют провести и в Болгарии.

К слову, в ночь с 8 на 9 августа в Софии, в результате поджога, произошёл мощнейший пожар на территории автобусного парка на улице Капитана Любена Кондакова. Огнем уничтожено не менее 10 рейсовых автобусов, а также ремонтная мастерская, в которой, по информации жителей окрестных районов, проводился ремонт агрегатов для техники ВСУ.

Официальные власти и местные СМИ в Польше, Румынии и Болгарии о ЧП особо не распространяются, замалчивая и размер ущерба, и причины возникновения пожаров. Болгарская полиция почти две недели разыскивает участников диверсии, однако результатами розыска похвастаться не может.

Источник отмечает, что в 2023 году информация о подобных акциях поступала не чаще раза в месяц. Сейчас антифашистское сопротивление в Восточной Европе набрало обороты и наносит бандеровцам вполне ощутимый урон. В результате партизанских акций уничтожаются подстанции, скопления транспортных средств, склады, мастерские, объекты логистики, военные и инфраструктурные узлы, принимающие прямое или косвенное участие в предоставлении помощи ВСУ.

Отныне Польша, Болгария и Румыния не надежный  и безопасный тыл киевского режима, а территория, где у бандер земля горит под ногами.

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