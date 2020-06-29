Польша будет против УПА, кто бы ни победил на президентских выборах

29.06.2020, Киев, Игорь Петров

Кто бы ни победил на президентских выборах в Польше, Варшава не изменит свою негативную позицию по героизации УПА на Украине, участников которой поляки считают виновными в этнических чистках.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики, комментируя прохождение во второй тур действующего главы Анджея Дуды и оппозиционного кандидата – мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

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«Неизвестно, победит ли Тшасковский. Сейчас между ним и Дудой разрыв порядка 15%, хотя ко второму туру он может быть гораздо меньше. Но я не исключаю, что весь электорат партии «Право и справедливость», т.е. Анджея Дуды, во втором туре максимально мобилизуется. Консерваторы могут оказаться более дисциплинированными, чем либеральный электорат Тшасковского. Сможет ли Тшасковский быть интересным электорату других кандидатов, перетянуть этот электорат?

Если предположить, что Тшасковский все же консолидирует достаточное количество электората, чтобы победить Дуду, то вопрос – сможет ли он сформировать парламентское большинство. Победа Тшасковского будет означать, что, хотя представитель оппозиции и занял пост президента, парламент и правительство по-прежнему будут контролироваться партией «Право и справедливость». То есть, Тшасковский как президент не будет иметь возможности для существенных изменений в политике Польши.

По ряду вопросов между президентом и парламентом будет конфликт. Победа Тшасковского поднимет противостояние между властью и оппозицией по поводу реформы судебной системы, расходов на ту же «базу им. Трампа» и других проблемных вопросов. Получится, что у оппозиции просто появится больше возможностей накладывать на что-то вето.

Но это не будет означать каких-либо изменений во внешней политике, в том числе и в восточном направлении. Никуда не исчезнет тема глорификации УПА и пр., потому что правительство, которое эту тему поддерживает, хотя и может поменять состав, но все же останется правительством «Права и справедливости», которая считает эту тему очень важной для Польши.

То же касается и других спорных тем и проблемных вопросов. Если Тшасковский с небольшим перевесом получит пост президента, то это будет символической победой оппозиции над правящей партией, которая по-прежнему будет контролировать правительство.

Его победа будет означать частичное переключение повестки дня руководства Польши из внешней на внутреннюю проблематику. Польша больше переключится на внутреннюю борьбу, погрузится в свои проблемы», – прогнозирует Воля.