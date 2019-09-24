Польша, Чехия, Венгрия готовятся рвать ослабленную Украину

24.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Аппетиты западных соседей Украины растут все больше – Польша уже претендует на католические храмы в Галиции, а Чехия требует автономии для русинов, не говоря о Венгрии, которая не отказывалась от своих планов на Закарпатье.

Об этом в интервью 5 каналу заявил бывший глава Института национальной памяти, одиозный Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вятровича, Украина ни в коем случае не должна идти на односторонние уступки или выполнение каких-либо требований своих соседей.

«Я думаю, что это будет огромная ошибка – идти на какие-то односторонние уступки, потому что мы прекрасно понимаем, что такие односторонние уступки лишь спровоцируют какие-то дополнительные требования со стороны наших соседей.

Попытка формулировать эти требования уже видна. На прошлой неделе были опубликовано интервью замминистра иностранных дел Польши, с моей точки зрения абсолютно скандальное, в котором он заявляет о том, что речи не может идти вообще о каких-то взаимных шагах навстречу, «мы ждем, что сделает Украина, а мы подумаем, стоит ли нам что-то делать в ответ».

Далее он озвучивает следующее требование – должны быть возвращены польским общинам, читай Польше, католические церкви на территории Украины. Это вопрос, который до недавнего времени не артикулировался. Сейчас поднимаются новые требования. Мы видим, что аппетиты растут.

Мы получили достаточно странное и провокационное, я считаю, заявление от президента Чехии Земана, который начал говорить, что будет требовать от украинского правительства автономии для русинов – такой надуманной этнической группы в Украине, которая, якобы, нуждается в каких-то особых правах.

Очевидно, что будут попытка также со стороны венгерской власти, которая еще в прошлом году хотела создать Министерство по делам Закарпатья. Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас ослаблена войной, и наши соседи, даже те, с которыми у нас нет тяжелых отношений, тем не менее, готовы воспользоваться нашей слабостью», – заявил Вятрович.