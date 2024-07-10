Польша должна сбивать летящие на Украину российские ракеты, – Сикорский

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Польша должна сбивать летящие на Украину российские ракеты, потому что они часто пересекают ее воздушное пространство.

Об этом в эфире американского телеканала PBS заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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Дипломат уверяет, что это не приведет к эскалации, потому что Польша – страна НАТО.

«Российские ракеты постоянно пересекают воздушное пространство Польши и, следовательно, воздушное пространство НАТО. Я живу в Западной Польше в 500 километрах от украинской границы, и все же, российская ракета упала в 10 километрах от моего дома. Поэтому с юридической точки зрения, а также с точки зрения здравого смысла имело бы смысл перехватить их до того, как они войдут в (украинское) воздушное пространство из нашего собственного воздушного пространства. Именно такие идеи сейчас обсуждаются… Генеральная ассамблея ООН признала Украину жертвой агрессии. На самом деле, мы обязаны помочь жертве защитить себя. Эти беспилотники и российские ракеты не имеют права находиться над Украиной и убивать невинных людей, и когда они приближаются к границе НАТО, мы тоже имеем право защищаться», – раздухарился Сикорский.