Польша должна запретить Пилсудского, а не поминать Бандеру – профессора Западенщины

06.05.2020

Украина не собирается отказываться от героизации Степана Бандеры и УПА по требованию Польши, и в ответ предлагает полякам запретить Юзефа Пилсудского.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил доктор исторических наук, профессор нацуниверситета «Острожская академия» (Ровенская область) Владимир Трофимович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически Польша нам выставляет ультиматум – или Европа, или Бандера. Но мы не можем отказываться от своего прошлого – и не можем отказываться от Европы. То есть, такие подходы несправедливы с исторической точки зрения и с моральной, поэтому для украинцев являются неприемлемыми. Тем более Варшава не ограничивается заявлениями, а юридически закрепляет политические клише», – возмущен Трофимович.

По его словам, если еще летом 2016 года польский парламент признал Волынскую трагедию геноцидом поляков, совершенным украинскими националистами в 1943-1945 гг, то зимой этого года он внес изменения в закон об Институте национальной памяти.

«Суть изменений – есть введение ответственности за отрицание преступлений тоталитарных режимов, к которым, кроме преступлений нацистов и коммунистов, теперь добавлены преступления украинских националистов и членов формирований, которые коллаборировали с Третьим рейхом.

Обращу внимание, что этот закон предусматривает уголовную ответственность за другую точку зрения на украинскую историю. Не польскую, а на украинскую историю. По сути, нивелируется профессиональный разговор историков о Волынской трагедии на территории Польши», – отметил ровенский профессор.

Он настаивает, что Украина рассматривает своих героев через призму борьбы за независимость, и «никто не может запретить считать их национальными героями».

«Если польские политики и далее будут настаивать на запрете на Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу «начни с себя» – они для начала должны были запретить Юзефа Пилсудского, с его жестокой пацификацией украинцев Галичины, а также Армию Крайову, члены которой осуществляли карательные акции против украинских сил», – заявил Трофимович.

Он напомнил о трагедии польского села Павлокома, в котором 3 марта 1945 года местная польская самооборона и подразделение Армии Крайовой расстреляли 366 украинцев, среди них 157 женщин и 59 детей возрастом до 14 лет.

«И таких сел было не одно и не десять. Что мы должны делать с Армией Крайовой? Как ее оценивать? Мы готовы признать преступления против поляков, но и Польша должна сделать то же самое по поводу преступлений против украинцев», – резюмировал историк.

Напомним, Юзеф Пилсудский – видный деятель Польши, основатель Второй Речи Посполитой. Режим Пилсудского характеризовался жестким подавлением инакомыслящих, борьбой с национальными движениями белорусов и украинцев, территории компактного проживания которых были захвачены Польшей в результате военных кампаний 1918-1922 годов.