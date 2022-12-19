Польша готовит армию к войне на Украине, – Стрелков

19.12.2022  17:29 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Украина


Польша готовится к весне довести состав своей армии до полумиллиона человек, чтобы применить вооруженные силы в конфликте на Украине или в Белоруссии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша готовится к весне довести состав своей армии до полумиллиона человек, чтобы применить вооруженные...

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По мнению Стрелкова, речь может идти о захвате западно-украинской территории или вступлении в войну на стороне киевского режима.

«Они планируют практически вдвое увеличить свою кадровую армию, довести ее до полумиллиона и более. А почему на весну – к весне, видимо, они предполагают некие события или в Российской Федерации, или на Украине.

Может быть, они будут готовы ввести войска на территорию Западной Украины, а, может быть, они готовят их к вторжению в Белоруссию – такое тоже возможно.

Планы уважаемых польских друзей я не знаю. То, что они однозначно будут направлены против Российской Федерации – это сто процентов. В той или иной степени.

А как они планируют эту армию употребить – другой вопрос. Может быть, они, действительно, планируют поддержать Украину в ее весеннем наступлении, может быть, наоборот, планируют так или иначе принять участие в отражении российского наступления, может быть, планируют поддержать некое белорусское правительство, которое они сколотят в паре районов, которые будут захвачены, допустим, боевиками из белорусских коллаборационистских формирований. Может быть и так.

В любом случае, инструмент готовится, и рано или поздно будет употреблен», – заявил Стрелков.

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