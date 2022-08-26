Польша готовит отчет о потерях во Второй Мировой и намерена требовать от Германии репарации

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Польское правительство должно предоставить на следующей неделе доклад о разрушениях, нанесенных стране немецкой оккупацией во время Второй мировой войны.

Об этом сообщила парламентская администрация в Варшаве, пишет агентство dpa.

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Экспертный отчет должен быть представлен в Варшавском Королевском замке 1 сентября, в день германского вторжения 1939 года. Он также считается началом войны, официально унесшей по меньшей мере 55 миллионов жизней, а не официально до 80 миллионов.

По оценкам, до 6 миллионов человек погибли в результате войны в самой Польше.

Правящая национальная консервативная партия ПиС неоднократно указывала, что отчет находится на рассмотрении. Он направлен на поддержку требований по репарациям со стороны Германии.

Опрос, проведенный в прошлом году, показал, что 64% ​​опрошенных выступают за то, чтобы требовать от Германии возмещения ущерба, нанесенного Польше.

Правительство Германии выступает против всех требований о дальнейших репарациях, настаивая на том, что Соглашение “два плюс четыре” 1990 года, также известное как Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, положило конец этому вопросу.

Этот договор, заключенный бывшей Западной Германией и бывшей Восточной Германией, а также Великобританией, Францией, Советским Союзом и Соединенными Штатами, проложил путь к воссоединению Германии и подтвердил границы Германии.