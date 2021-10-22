Польша готовится к захвату рынков «аграрной сверхдержавы»

22.10.2021 13:01 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Михал Козак, автор портала forsal.pl, опубликовал довольно интересную статью, которая содержит сокрушительную оценку украинской политики в отношении к агропромышленного сектора и сельского хозяйства. Автор не скрывает, что проблемы Украины предоставляют шанс польским производителям.

Польский эксперт отмечает, что последние законодательные проекты, которые рассматривает Верховная рада, несомненно, усугубят кризис сельскохозяйственного сектора страны, в частности малых и средних фермеров.

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Растет налоговая нагрузка, малый и средний бизнес вытесняется крупными холдингами, контролируемыми местной олигархией и иностранным капиталом. Дальнейшая либерализация и дерегуляция стратегически важного для безопасности Украины сектора может привести к стремительному росту цен продуктов и их нехватке.

В прошлом году экспорт сельхозпродукции из Украины достиг уровня 22,2 миллиарда долларов, однако импорт продуктов питания в «аграрную сверхдержаву» вырос до 6,5 миллиарда долларов. При этом шокирует структура внешней торговли страны: большинство экспорта приходится на сырье: зерновые, масло (рапс, подсолнечник) и полуфабрикаты. Импорт – наоборот – это готовые продукты питания.

В украинских магазинах уже продают совсем не дешевую картошку из Египта и травы из Израиля. Козак полагает, что перед польскими фермерами открывается огромнейший потенциал украинского потребительского рынка, в частности, это касается мяса и овощей.

Козак считает, что теперь все зависит от эффективности польских производителей и их усилий направленных на захват нового рынка сбыта.

Добавим, что тому может способствовать и правительство Польши, которое готово оказывать существенную поддержку экспортерам. Также много зависит от эффективности польских кооперативов, способности совместной деятельности польских фермеров и всего агропромышленного сектора.

Для Польши это, конечно, хорошо. Времена меняются. Ранее это Украина (в виде восточных Кресов) доставляла продукты питания в Польшу. Теперь, получается, Польша будет обеспечивать восточного соседа едой. Стоить будет она намного дороже украинской, но других вариантов практически не остается.

В итоге мы наблюдаем за процессом полного уничтожения одного из исторически ключевых секторов украинской экономики. И об этом знают и в Польше, надеясь на успешное использование грядущего продовольственного кризиса.

Нет, никакой «голодомор» не повторится. Но будет намного дороже.