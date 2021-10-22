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22.10.2021 13:01 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский
 
Авторская колонка, Дзен, Польша, Сельское хозяйство, Украина
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Польша готовится к захвату рынков «аграрной сверхдержавы»

Новости УкраиныМихал Козак, автор портала forsal.pl, опубликовал довольно интересную статью, которая содержит сокрушительную оценку украинской...

Михал Козак, автор портала forsal.pl, опубликовал довольно интересную статью, которая содержит сокрушительную оценку украинской политики в отношении к агропромышленного сектора и сельского хозяйства. Автор не скрывает, что проблемы Украины предоставляют шанс польским производителям.

Польский эксперт отмечает, что последние законодательные проекты, которые рассматривает Верховная рада, несомненно, усугубят кризис сельскохозяйственного сектора страны, в частности малых и средних фермеров.

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Растет налоговая нагрузка, малый и средний бизнес вытесняется крупными холдингами, контролируемыми местной олигархией и иностранным капиталом. Дальнейшая либерализация и дерегуляция стратегически важного для безопасности Украины сектора может привести к стремительному росту цен продуктов и их нехватке.

В прошлом году экспорт сельхозпродукции из Украины достиг уровня 22,2 миллиарда долларов, однако импорт продуктов питания в «аграрную сверхдержаву» вырос до 6,5 миллиарда долларов. При этом шокирует структура внешней торговли страны: большинство экспорта приходится на сырье: зерновые, масло (рапс, подсолнечник) и полуфабрикаты. Импорт – наоборот – это готовые продукты питания.

В украинских магазинах уже продают совсем не дешевую картошку из Египта и травы из Израиля. Козак полагает, что перед польскими фермерами открывается огромнейший потенциал украинского потребительского рынка, в частности, это касается мяса и овощей.

Козак считает, что теперь все зависит от эффективности польских производителей и их усилий направленных на захват нового рынка сбыта.

Добавим, что тому может способствовать и правительство Польши, которое готово оказывать существенную поддержку экспортерам. Также много зависит от эффективности польских кооперативов, способности совместной деятельности польских фермеров и всего агропромышленного сектора.

Для Польши это, конечно, хорошо. Времена меняются. Ранее это Украина (в виде восточных Кресов) доставляла продукты питания в Польшу. Теперь, получается, Польша будет обеспечивать восточного соседа едой. Стоить будет она намного дороже украинской, но других вариантов практически не остается.

В итоге мы наблюдаем за процессом полного уничтожения одного из исторически ключевых секторов украинской экономики. И об этом знают и в Польше, надеясь на успешное использование грядущего продовольственного кризиса.

Нет, никакой «голодомор» не повторится. Но будет намного дороже.

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