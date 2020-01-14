Польша готовится выставить счёт Российской Федерации за Вторую Мировую Войну

14.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Польша пытается выставить себя главной жертвой Второй мировой войны и получить репарации от всех стран-участниц конфликта.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Института стран СНГ Игорь Шишкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шишкина, в этом кроется и причина отказа властей Польши от празднования 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.

«Поляки используют историческую политику сейчас для того, чтобы объявить себя главной жертвой Второй мировой войны, которой все должны – и Германия, и Советский Союз, потому что они пострадали ото всех.

Ровно десять лет назад, в 2009-м году они приняли резолюцию Сейма, в которой впервые тогда на официальном уровне прозвучала эта идея, что Советский Союз вместе с Третьим Рейхом развязал Вторую мировую войну…

Ничего удивительного в том, что они отказываются сейчас отмечать освобождение Варшавы нет. Это не вписывается в их историческую политику…

Заложена идея того, что Польша была главной жертвой Второй мировой войны, перед которой должны все. И они со всех сейчас пытаются получить дивиденды.

Германии они выставили на несколько сотен миллиардов долларов счет, уверяю вас – пройдет некоторое время и они попытаются выставить счет Советскому Союзу, то бишь, Российской Федерации. Дальше они вспомнят французов и англичан, которые им наобещали много, но предали», – прогнозирует Шишкин.