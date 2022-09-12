«Польша и Германия очень скоро сойдутся в войне» – эксперт

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Новости Украины

Поляки уже прогнозируют, что немцы скоро попытаются силовым методом разрешить свои территориальные претензии и поэтому закупают танки у Южной Кореи, тогда как Германия уже готовит к производству новую бронетехнику – с до боли знакомым названием «Пантера».

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера у меня был, на моём канале выступал Игорь Шишкин, и он рассказывал прогноз о том, что Польша и Германия, вполне возможно, очень скоро сойдутся в войне. А сегодня проходит информация, что Польша готовится подать иск Чехии о возврате 364 квадратных километров территории. Это что – территориальная претензия? Больше того, поляки уже прогнозируют, что немцы скоро попытаются силой вернуть земли Польши, которые ранее входили в состав Германии. И сегодня, когда Польша собирается закупать танки в Южной Корее, американские, похоже, она уже готовится к войне не с Россией, а к будущей войне с Германией. А немцы уже представили новый концепт танк KL-51, который получил многозначительное название – это уже не «Леопард», это «Пантера». Старое доброе имя Т-5 «Пантера». Этот танк при массе чуть меньше «Леопарда», около 58 тонн, но главное – он вооружён новой 130 миллиметровой пушкой, обладающей огромной пробивной способностью, превышающей возможности предшествующей 120 миллиметровой пушки», – отметил он.

«То есть – к тому времени, когда у поляков появятся 1300 новых танков, они уже устареют, потому что у немцев к этому времени появятся «Пантеры», – обрисовал картину Сивков.