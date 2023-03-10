Польша и Литва приступили к «упреждающему усилению» на границах РФ и РБ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша начала установку противотанковых заграждений в пункте пропуска Бобровники на границе с Белоруссией.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что начинается «упреждающее усиление безопасности на границе с Россией и Беларусью», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это элемент нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже размещены на границе с Калининградской областью», — сказал Блащак.

Границу планируют укрепить противотанковыми ежами и бетонными заграждениями. Аналогичные действия предпринимает и Литва. Также она ограничила движение грузовых поездов. Латвия пока ограничивается допросом на границе всех въезжающих и выезжающих.

Научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич убежден, что столь недальновидная политика со стороны литовских властей разрушит их собственную экономику, ведь 8-10% ВВП страны связаны с транзитно-транспортными функциями — то есть движением российских и белорусских товаров в тот же Клайпедский порт или Калининград.

«И сейчас литовскую экономику отучают от этих 8-10%, а это очень много. Учитывая, что в целом литовская экономика работает в режиме “ни жив, ни мертв”, думаю, что нас это должно устроить. Мы с белорусами разберемся, у нас есть выход к морю через Санкт-Петербург», — сказал Межевич.

В феврале Польша ограничила движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией и заявила, что готова полностью закрыть границу. Также Варшава собирается ввести санкции против 200 белорусских чиновников, «ответственных за репрессии в отношении польского меньшинства».

Об этом заявил замминистра внутренних дел и администрации Мацей Вонсик.

«Мы не будем колебаться. В случае необходимости мы также вступимся за польское меньшинство. Мы можем пойти и другим путем, когда Минск докажет, что ему не все равно», – сказал Вонсик.

В Белоруссии проживает около 300 тыс поляков.

Между тем, воинский контингент США в Польше, вблизи белорусских границ, насчитывает порядка 10 тысяч американских военнослужащих, и на данный момент идёт обсуждение об увеличении численности военных на восточном фланге НАТО. Вашингтон и Варшава обсуждают возможности увеличения американского военного присутствия.