Польша и Прибалтика могут пойти на сумасшедшую эскалацию – швейцарский раведчик

Вадим Москаленко.  
02.05.2024 21:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Прибалтика, Провокации, Россия, Русофобия, Украина


Польша и страны Прибалтики являются русофобами-фанатиками, которые способны пойти на эскалацию даже без разрешения западных хозяев.  

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо, переводил которого эмигрировавший в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша и страны Прибалтики являются русофобами-фанатиками, которые способны пойти на эскалацию даже без разрешения...

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«Давайте признавать тот факт, что у нас на руках есть фанатики. Ну, там прибалты, поляки. В то время как та же Франция, Германия и, естественно, США, они не хотят никакого конфликта напрямую, эти фанатики, в том числе которых финансирует США – именно в силу того, что они такие фанатики, у них истерическая ненависть просто к России», – отметил Жак.

«Значит, от них можно ожидать каких-нибудь там совершенно сумасшедших действий, то есть нельзя это скидывать со счетов. Но Старая Европа и США конфликта не хотят.

Вся проблема в том, что они думают, что они могут получить все равно замороженный конфликт. На этом этапе они думают, что это возможно. Но это другой вопрос. А так, конфликта самого – они не хотят. Ну и, как говорится, вот такая вот ситуация складывается, грубо говоря, в этом вопросе», – добавил разведчик.

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