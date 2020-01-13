Польша и Прибалтика последовательно готовят Европу к удару по России – эксперт

13.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Русофобская риторика и курс на пересмотр истории со стороны Польши и Прибалтики нацелены на изменение общественного мнения для дальнейшей подготовки почвы к полномасштабной агрессии против России.

Об этом в ходе прямого включения из Риги в эфире телеканала «Россия 1» заявил сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Речь идет не об истории Второй мировой войны – совсем не это главное.

Речь идет о подготовке к следующей войне, потому что, уравнивая гитлеровскую Германию и СССР, восточноевропейские страны, прежде всего, Польша и балтийские страны, готовят почву для тех репараций, контрибуций, наказаний, которым должна будет подвергнута Россия в случае удачной для Польши и других восточноевропейских стран кампании по ослаблению или расчленению России.

России сейчас выставляются счета на будущее, и готовится свое общественное мнение Западной Европы. Это не весело и не смешно.

На самом деле, когда люди перестают относиться с симпатией к какому-то народу, то в данном случае – это перенастройка общественного мнения Европы в отношении русских.

Потом будет легче осуществлять не только контрибуции и репарации, но и физическое уничтожение миллионов людей», – предупреждает Митрофанов.