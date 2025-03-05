Польша и Прибалтика скоро будут брошены Трампом на произвол судьбы

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США уходят из Европы, и вскоре Польша и Прибалтика будут брошены в военном и экономическом смысле.

Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в эфире интернет-канала «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Италия наконец-то поняла, что это не игра. Опросы показывают, что Европа разваливается. Нет никакого европейского единства. Вот, в чем прелесть этой встречи [саммита в Лондоне]. Мне нравится, что они хотя бы были честны и не пригласили прибалтийские страны, потому что они ничего не значат. Пришло время Европе закрыть их буквально, и сказать «хватит, мы больше не хотим слышать ваше нытье. Мы не позволим вам втянуть нас в эту войну», – сказал Риттер.