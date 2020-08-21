Польша и США готовы платить за участие в забастовках и бунтах в Белоруссии

21.08.2020, Москва, Елена Острякова

В Польше и Америке согласны создать фонды для финансовой помощи белорусам, принимающим участие в оппозиционной активности.

Об этом на пресс-конференции рассказал несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, сбежавший через Россию и Украину в Варшаву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одним из направлений нашей (Цепкало находится в Варшаве с женой – ред.) деятельности было создание инструментов помощи для тех белорусов, которые оказались в тяжелой ситуации. Сейчас, когда пошла активная работа в стачкомах…, у рабочих есть определенный запас прочности, но потом им надо будет кормить семьи и прочее. Мы создавали фонды и просили западноевропейские правительства выделять на эти цели деньги, чтобы поддержать тех, кто оказался в тяжелой ситуации. Эти фонды, в том числе, польские и американские будут ориентированы на оказание помощи трем категориям людей.

Это те люди, которые пострадали в результате избиений, семьи, которые понесли потери в виде погибших родственников. Вторая категория это те, кто не пошел против совести и принял решение не фальсифицировать выборы, как того требовала вертикаль, и объявил реальные результаты. Если эти люди потеряют работу, то получат юридическую, организационную поддержку и в плане трудоустройства. Еще одним направлением являются студенты. Если вдруг они будут за свою политическую деятельность исключены из вузов Республики Беларусь, то смогут продолжить учебу бесплатно в странах Центральной и восточной Европы: в Польше, Словакии, Чехии, странах Балтии», – сказал Цепкало.

При этом он с сожалением констатировал, что ему не удалось убедить европейцев признать единственным законно признанным президентом Белоруссии Светлану Тихановскую.