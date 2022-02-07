Польша и Украина озабочены не «тройственным союзом», а конфликтом автоперевозчиков

07.02.2022  16:54 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
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Дзен, Политика, Польша, Транспорт, Украина, Экономика
Новости Украины

Основной темой, которая обсуждалась на недавней встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и председателя Совета министров Республики Польша Матеуша Моравецкого была отнюдь не военная помощь.

Об этом в беседе на интерент-канале «Первый казацкий» завил директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Основной темой, которая обсуждалась на недавней встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и председателя Совета...

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«Поляки пообещали поставить на Украину противовоздушные ракетные комплексы «Гром» и «Перун». Причем «Гром» – это такая архаика еще из времен Польской народной республики. «Перун» – комплексы достаточно современные, их поляки поставили на вооружении только в 2019 году. Но на самом деле основное внимание на встрече премьер-министром Шмыгаля и Моравецкого уделялось более приземленным вещам», – говорит эксперт.

«Дело в том, что Украина уже подошла вплотную к тому, чтобы подать в Европейский Союз иск на Польшу, поскольку Польша не выдает нам достаточное количество разрешений на автоперевозки. Грубо говоря, каждый дальнобойщик, которые везет на фуре своей товар, должен иметь вот такое разрешение. И на 2022 год год поляки выдали украинским перевозчикам 160 тысяч таких разрешений, мотивировав это тем, что это и так гораздо больше, чем Украина выдала польским перевозчиком (их выдано 90 тысяч).

Но украинская сторона настаивает, что таких разрешений должно быть выдано не менее 200 тысяч поскольку «Украина – це Европа!» и постоянно увеличивает товарооборот со странами Европейского Союза. Вот, собственно, это была, естественно, основная тема для обсуждений в правительстве, и поляки вроде как пошли на встречу в этом вопросе», – сказал Белашко.

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