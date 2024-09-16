Польша и Украина загонят в батальоны смерти всех ухилянтов – вместе с жёнами и подругами

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига горячо поддержал идею своего польского коллеги Радослава Сикорского о том, чтобы лишать украинских беженцев-мужчин социального пособия и высылать их на Украину.

Об этом он заявил на так называемой «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идею пана министра Сикорского я поддерживаю. Мы с Польшей сейчас в тесном диалоге. В том числе, чтобы начать очень важный проект подготовки военного подразделения, которое будет формироваться из украинских добровольцев, граждан Украины, которые проживают за границей. Этот проект очень важен с точки зрения усиления нашей обороноспособности, поскольку, по оценкам украинской стороны, в Польше сегодня проживает около 300 тыс граждан-мужчин мобилизационного возраста. Всего за границей таких около миллиона», – сказал Сибига.

Сикорский добавил, что высылать можно и женщин, поскольку они тоже являются военнообязанными. По его информации в Германии и Нидерландах украинцы получают ежемесячное пособие а 530 евро.