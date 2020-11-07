Польша и Венгрия готовятся выйти из ЕС – эксперт

24.11.2020, Москва, Владимир Гладков

США уже не смогут вернуть себе утраченное влияние на ЕС, в котором установится германо-французская гегемония, поэтому такие страны, как Венгрия и Польша, могут выйти из состава Евросоюза.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае, если Байден попытается вернуть США в активную европейскую политику, если только не поймёт, что это уже бессмысленно, потому что даже вернуться на позиции Обамы он уже не может, как и с Китаем, уже нельзя отыграть назад то, что было сыграно Трампом.

Поэтому позиция США на европейском континенте ослабнет, а более активное вмешательство в дела Европы может произвести к тому, что реакция будет жёсткой и негативной, и приведёт не к усилению, а к дальнейшему ослаблению позиций США», – отметил он.

Также политолог подчеркнул, что для Венгрии и Польши неприемлема германо-французская гегемония, которая возникнет в Европе, и поэтому они выйдут из ЕС.

«Польша и Венгрия уже сейчас говорят, что им такой ЕС не нужен. Думаю, что рано или поздно вопрос о выходе они поставят, потому что дело идёт к тому, что придётся выбирать – или сохраняться в ЕС при германо-французской гегемонии, или выходить из ЕС.

Для Польши и Венгрии германо-французская гегемония неприемлема, даже если в Германии и Франции будет изменена миграционная политика и вообще либералы потеряют власть, для них эта гегемония неприемлема в принципе», – заключил Ищенко.