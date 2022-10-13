«Польша избавилась от украинского нахлебника» – энергетик

13.10.2022  10:18 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Польша, Украина, Энергетика
Новости Украины

Вполне вероятно, что приостановка экспорта украинской электроэнергии в ЕС после ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины, могла быть инициативой Польши.

Об этом в эфире канала «Мрия» заявил инженер по системам энергоснабжения Сергей Рябинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вполне вероятно, что приостановка экспорта украинской электроэнергии в ЕС после ракетных ударов по критической...

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«Сама постановка вопроса – кто кого отключил, Украина Польшу или Польша Украину? Если Польша отключила Украину, то это означает, что Польша сейчас просто избавилась от нахлебника. То есть, поскольку энергосистема была объединена с европейской, значит, что через границу существовали перетоки. Когда Украине не хватает мощностей, она берёт их из соседних государств, когда в соседних не хватает мощностей – они берут их из Украины.

И когда в Украине возникает дефицит электроэнергии, соответственно, Украина будет, как человек, требующий донорства, брать эту энергию у соседних государств, а в Европе сейчас очень большие проблемы с энергоресурсами и электроэнергией в том числе. То есть появился нахлебник, и Польша говорит: нет, нам такого не надо, давайте отключать Украину. Да, такие «друзья». Это на заметку тем, кто «топит» за ЕС, наши друзья из Запада и т.п.», – сказал Рябинин.

Эксперта спросили о возможности поставок на Украину трансформаторов, чтобы спасти украинскую энергетику.

«Возвращаясь к вопросу, когда Польша обрубила рубильник и прекратила перетоки энергии, можно даже спросить: Польша, а ты нам поставишь трансформаторы? Польша скажет: а зачем, мне не надо, если вы заплатите адекватные деньги, тогда подумаем. Бесплатно никто ничего не будет делать.

Я больше чем уверен, что всё, что сейчас вливается в Украину – и в плане вооружений, и обмундирований, техники – это всё вливается только из корысти, с целью заработать. Как это было в 1941-1945, когда в войну США и Великобритания входили с соотношением ВВП – у Британии самый большой, у США – самый маленький. По результатам войны они поменялись местами. То есть видно, кто преумножил свой капитал.

Здесь то же самое. Сомневаюсь, что кто-то из этих стран будет просто так поставлять трансформаторы. Да, скорее всего, возможность произвести эти трансформаторы, либо найти складские позиции, либо неиспользованные – есть. Но будут ли их поставлять, я сомневаюсь», – ответил энергетик.

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