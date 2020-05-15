Польша изо всех сил хочет быть врагом России

15.05.2020, Москва, Олег Кравцов

12 мая президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности. Процесс подписания транслировался в прямом эфире по польскому телевидению, а новость многократно перепета главными польскими информационными рупорами, вроде PAP и «Польское радио».

Стратегия – основной документ польского государства, определяющий её безопасность и обороноспособность, принимается правительством республики на основании рекомендаций Бюро нацбезопасности и утверждается президентом.

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Новая её редакция гласит, что «наиболее серьезной угрозой является неоимперская политика властей Российской Федерации, проводимая в том числе с помощью военной силы».

«Агрессия против Грузии, незаконная аннексия Крыма и деятельность на востоке Украине нарушила основные принципы международного права и подорвала основы европейской безопасности … Следует исходить из того, что Российская Федерация продолжит политику подрыва существующего мирового порядка, основанного на международном праве, чтобы восстановить свою силу и сферы влияния», – нагнетается в документе.

Польский президент Дуда подчеркнул, что новая стратегия отражает «прежде всего изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет»:

«В 2014 году на территории Польши ещё не было войск НАТО и США. Это была совершенно другая действительность. За пять лет численность польской армии увеличилась на 30 тысяч человек, и почти на 40% выросли польские расходы на оборону», – заявил Дуда.

Главным ответом на «угрозу со стороны России», согласно новой стратегии, должно стать укрепление связей с Евросоюзом и НАТО, а также доведение уровня расходов на оборону Польши до 2,5% ВВП.

Здесь следует обратить внимание, что Польша в очередной раз обгоняет паровоз, поскольку, страны ЕС, входящие в НАТО, реагируя на требования Трампа, согласились выделить на военные расходы 2% своего ВВП, и только страна кичливых ляхов размахнулась на 2,5%. Видимо, денег некуда девать.

Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности, поведал СМИ, что решение было принято не с кондачка, но в результате «детального анализа действий России»: «Мы демонстрируем позицию, которая отражена в официальных документах НАТО. Мы хотим вести диалог с Россией, но перед этим действуем так, чтобы показать наши возможности в сфере обороны и сдерживания».

Министр обороны Мариуш Блащак от себя также напомнил об «агрессивной политике России» и том, что «Польша противостоит этой политике», а её солдаты находятся «на Восточном фланге НАТО», создавая вместе с союзниками новые войска, вроде частей территориальной обороны и кибервойска.

В стратегии указаны и некоторые другие угрозы для польской государственности наряду с «ожиданием российской агрессии». К ним эксперты польской «дифензивы» отнесли возможные пандемии, оглядываясь на разбушевавшийся COVID-19, а также квантовые и нанотехнологии, повальную автоматизацию, искусственный интеллект, связь стандарта 5G, которые могут сослужить Польше хорошую службу, а могут сослужить и плохую. Потому что Россия и Китай не дремлют.

Сообщается также, что сам по себе документ является открытым, однако на его основе будут создаваться подробные рекомендации для различных направлений безопасности, и вот они уже будут засекречены.

В общем, создаётся впечатление какого-то упоротого польского алармизма, как будто само существование России давит панству на горло, мешая дышать, кушать и жить.

Впечатление подтверждает подборка статей на русском языке, опубликованных на сайте «Польского радио» за последние полгода.

В частности, в апреле портал опубликовал жирнейшую статью со ссылкой на отчёты аналитиков американской компании Booz Allen Hamilton о 15 годах кибервойны «хакеров российского ГРУ», включая «атаки на польские государственные и финансовые учреждения, резко усилившиеся в начале первой фазы конфликта на Украине».

В статье смакуются подробности, как «хакеры ГРУ» находили лазейки в польской компьютерной безопасности, внедряли зловредные коды, используя технологию «водопоя» и прочие хитроумные методы.

В майской статье «Польское радио» добавило ужасов, рассказав доверчивым слушателям, как во время прошлогодних выпускных экзаменов «хакеры ГРУ» устроили серию ложных бомбовых тревог, чтобы деморализовать польское общество и молодёжь – в особенности. И даже – о ужас! – разместили на сайте главного военного вуза Польши послание от имени ректора, призывающего «бороться с американской угрозой».

При этом, «хакеры ГРУ» были настолько бестолковыми, что, не особо скрываясь, рассылали бомбовые тревоги с неких почтовых аккаунтов, находящихся в Санкт-Петербурге, давая поймать себя за руку бравым сотрудникам польской кибербезпеки.

Главный посыл статьи: русские вбивают клин между поляками и американцами, стараясь посеять недоверие. Особый акцент делается на то, что плохие русские выбрали для своих диверсий момент, когда «страны Свободного Мира» отвлечены на борьбу с «короной», что само по себе не лезет ни в какие рамки, ибо не по-джентльменски.

Самый интересный пунктик в этих фальшивках, явно направленных на оправдание собственных агрессивных, и даже враждебных, приготовлений, – ссылка на «аналитику» компании Booz Allen Hamilton.

В своё время эту контору вывел на чистую воду бывший агент АНБ и её же бывший сотрудник Эдвард Сноуден, организовавший утечку документов в американскую прессу. Вспыхнувший в результате скандал выставил компанию в неприглядном свете, как исполнителя грязных заказов американских спецслужб, выступающую одновременно сообщающимися сосудами по ротации кадров между правительством и частными лавочками, стригущими купоны на ниве разведывательной аналитики.

В частности, скандал не помешал Booz Allen Hamilton заключить в 2013 году контракт с Пентагоном на предоставление разведывательных услуг на сумму $5,6 млрд.

Рука руку моет, ибо на тот момент вице-президентом Booz Allen Hamilton был бывший глава национальной разведки, а действующим директором национальной разведки – бывший глава Booz Allen Hamilton.

Не вызывает удивления, что новый польский документ о стратегии нацбезопасности горячо поддержали на Украине, в честь которого одиозные «Донбасс.Реалии» провели часовое онлайн-обсуждение с участием украинских политологов и «экспертов».

Повторять весь выплеснутый сок больных мозгов в мировой эфир не имеет смысла, упомянем только, что украинские «эксперты» в один голос утверждают, что в Польше внимательно изучают «опыт гибридной войны, развязанной Россией против Украины» и «опасаются, что Россия может дестабилизировать и разделить Польшу по украинскому сценарию». Кто о чём, а вшивый о бане.

Российские наблюдатели считают, что новая стратегия польской нацбезопасности не может угрожать России и является ничем иным, как раздуванием щёк ясновельможным панством, а также желанием выслужиться перед «Вашингтонским обкомом». Возможно даже, подтолкнуть Трампа принять решение на перемещении ядерного оружия с территории Германии на польскую территорию, о чём давно мечтают новые пилсудчики.

А вот попытки и дальше увеличивать военные расходы Польшей следует всячески приветствовать. Больше ада, не надо останавливаться на достигнутом, наши дорогие польские партнёры! Очень надеемся увидеть, как в своих бессмысленных атаках на ветряные мельницы вы теряете штаны и гонор.