Польша анонсировала ограничения на украинский импорт

Олег Кравцов.  
14.02.2024 14:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Польша, Сельское хозяйство, социальные протесты, Украина


Польские аграрии протестуют против чрезмерного открытия европейского рынка для товаров из Украины, чему способствовал Брюссель.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире Radio Zet заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Польские аграрии протестуют против чрезмерного открытия европейского рынка для товаров из Украины, чему способствовал...

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«У нас есть молчаливое согласие Европейской комиссии на это, потому что вопросы торговли находятся в ведении Европейской комиссии. Мы знаем, что эта либерализация торговли зашла со стороны ЕС слишком далеко, она открыта. Отсюда и протесты не только польских фермеров, но и немецких и французских», – сказал Секерский.

По его словам, новые положения, которые будут введены с июня 2024 года, будут включать «значительные гарантии безопасности рынка и правовые тормоза, которые позволят держать либерализацию торговли под контролем».

«Мы должны осознавать, что торговля идет в обе стороны», – добавил министр.

Он опасается ответных мер со стороны Украины, указав, что по всему экспорту продукции на Украину Польша имеет положительное сальдо.

«Мы экспортируем на уровне 52 милилардов злотых, импортируем на уровне 33 миллиардов. У нас положительный внешний баланс почти 19 миллиардов злотых», – объяснил свои опасения Секерский.

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