Польша ходит по лезвию ножа – Шишкин

Владимир Гладков.  
14.10.2023 22:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 437
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Польша, Россия


Польша построила своё благополучие на играх в русофобию, и сейчас ходит по лезвию ножа, провоцируя войну с Белоруссией и Россией.

Об этом в эфире информационного агентства БелТА заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша построила своё благополучие на играх в русофобию, и сейчас ходит по лезвию ножа,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Помните, когда полякам списывали десятки миллиардов долгов перед западными странами? Это ж было не от благотворительности. Просто всем остальным показывали: бегите от СССР, от России, и смотрите, как вам будет всем хорошо.

Точно так же и сейчас. Польша – это хаб по снабжению киевского режима. Польша постоянно на грани того, чтобы может быть прийти на помощь киевскому режиму.

И поляки надеются пройти по лезвию ножа. Они совершенно не хотят воевать ни с Белоруссией, ни с Россией. Нет, если они увидят, что Россия рушится, то прийти в обозе американских войск и пограбить – это с удовольствием. А вот идти воевать – это извините не для нас.

Но это положение на грани конфликта позволяет выкачивать новые и новые миллиарды из своих западных спонсоров», – сказал Шишкин.

Он подчеркнул, что Польша сейчас очень эффективно проводит программу по своему перевооружению – всё старьё отдали Украине, а на освободившееся место закупают современное, и показывают, что борются с Россией.

«А где деньги на это? У поляков что, так много денег на всё это? Нет. Они же всё своё отдали киевскому режиму.

Поэтому это нагнетание им страшно нужно, чтобы им сейчас позволили перевооружиться», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть