Польша ходит по лезвию ножа – Шишкин

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Польша построила своё благополучие на играх в русофобию, и сейчас ходит по лезвию ножа, провоцируя войну с Белоруссией и Россией.

Об этом в эфире информационного агентства БелТА заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помните, когда полякам списывали десятки миллиардов долгов перед западными странами? Это ж было не от благотворительности. Просто всем остальным показывали: бегите от СССР, от России, и смотрите, как вам будет всем хорошо. Точно так же и сейчас. Польша – это хаб по снабжению киевского режима. Польша постоянно на грани того, чтобы может быть прийти на помощь киевскому режиму. И поляки надеются пройти по лезвию ножа. Они совершенно не хотят воевать ни с Белоруссией, ни с Россией. Нет, если они увидят, что Россия рушится, то прийти в обозе американских войск и пограбить – это с удовольствием. А вот идти воевать – это извините не для нас. Но это положение на грани конфликта позволяет выкачивать новые и новые миллиарды из своих западных спонсоров», – сказал Шишкин.

Он подчеркнул, что Польша сейчас очень эффективно проводит программу по своему перевооружению – всё старьё отдали Украине, а на освободившееся место закупают современное, и показывают, что борются с Россией.

«А где деньги на это? У поляков что, так много денег на всё это? Нет. Они же всё своё отдали киевскому режиму. Поэтому это нагнетание им страшно нужно, чтобы им сейчас позволили перевооружиться», – подытожил эксперт.