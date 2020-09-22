Польша может сколотить под Тихановскую «альтернативную» армию

22.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Польша может собрать для бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской альтернативное правительство и армию, чтобы впоследствии использовать её для заключения международных договоров с «Минском».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Линия, по которой они (Польша – прим. ред.) будут работать – это раскрутка этой псевдо-президентши Тихановской, и создания альтернативных структур власти. Потому что с этими структурами потом, в принципе, можно будет заключать договорённости, включая военно-политические.

Да, можно сказать, что всё это мыльный пузырь. Но, тем не менее, представьте себе ситуацию, в которой она обзаведётся себе министром обороны, своим главой нацбезопасности, начнёт создавать какие-то альтернативные Вооруженные силы. И в какой-то момент возьмут, и заключат какой-нибудь договор с НАТО о партнёрстве и сотрудничестве.

Они могут заключить подобные соглашения и положить их, и ждать удобного момента, когда он настанет. Кстати, ближайшая крупная провокация может состояться в момент инаугурации Лукашенко. Инаугурация же будет, он должен вступить в должность. Пока белорусские власти скрывают эту дату, чтобы сократить поле для манёвра оппозиции. Но я думаю, что в принципе, оппозиция и её польские кураторы постараются что-нибудь такое устроить», – сказал эксперт.

Политолога также поддержал телеведущий Владимир Соловьёв. По его мнению, ситуация может стать очень серьёзной, вплоть до начала новой Мировой войны.

«Заметьте, вчера в Гродно было достаточно жарко. А что будет потом? Потом в Гродно возникает какая-нибудь кровавая баня, Тихановская призывает свои отряды выступить в поддержку «мирного страдающего населения», а Польшу – ввести войска. Мировая война», – добавил Соловьёв.