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Новости Украины

Официальные медиа в Сербии подают всю информацию о военной спецоперации на Украине с точки зрения интересов Запада.

Однако в стране есть независимые СМИ, которые настроены пророссийски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире одного из них, HelmCast, известный русофил, руководитель правого сербского политического движения «Образ» Младен Обрадович заявил, что Запад представляет собою колосса на глиняных ногах. Чем больше растет инфляция в связи с антироссийскими санкциями, чем больше недовольных граждан, тем выше вероятность внутреннего кризиса в них.

При этом НАТО готово идти до конца, поэтому не исключено, что в конфликте появятся новые участники из бывшего «восточного блока». В первую очередь, речь идет о Польше, где ненависть к русским воспитывалась десятилетиями.

«Один из руководителей Североатлантического альянса как-то сказал, что если Польша как член блока начнет самостоятельно какую-либо военную интервенцию, НАТО не обязан выступать против этого. Так как недавно было подписано соглашение между Украиной и Польшей, и Киев изменил свое законодательство, поляки теперь могут занимать высокие посты в военной и гражданском секторе страны. А если добавить, что президент Польши Дуда заявил, что польско-украинской границы больше нет, реально существует опасность того, когда полностью будет уничтожена армия Украины, Варшава под маской помощи Киеву, например, под видом противодействия гуманитарной катастрофе, введет свои войска и подключится к боевым действиям» , – заявил политик.

По его мнению, подобное развитие ситуации очень вероятно, и в Варшаве уже готовятся к войне с Москвой.

«Ненависть к русским достигла такого размаха, да и НАТО настолько погрязло в своем стремлении уничтожить Россию, что не желает отступить от этой идеи и готово подключать к войне все новых участников, новые и новые страны», – отметил Обрадович.

Руководитель движения также подчеркнул, что голосование представителя официального Белграда в ООН против России является огромным стыдом для сербского народа. Он также напомнил, что режим Вучича ввел санкции против Белоруссии и Сирии, таких же дружеских народов.

Однако руководство страны не посмеет ввести антироссийские санкции, даже если ему бы хотелось, так как знает позицию рядовых граждан страны, которые в 90% поддерживают Москву. Только страх народного гнева удерживает Вучича от присоединения к рестрикциям против России.

Патриотическое движение «Образ» (сокращенно «Образ») — сербская ультраправая организация, под руководством Младена Обрадовича. Деятельность ее была запрещена решением Конституционного суда Сербии от 12 июня 2012 г. После запрета движение было перерегистрировано как новое с измененным названием — «Сербский Образ».

Организация выступала за установление сербской православной монархии на всей территории бывшего сербского королевства «от Дуная до Адриатического моря». Официальной идеологией была поддержка «традиционных сербских ценностей». Обрадович был осужден на 10 месяцев тюремного заключения за организацию протестов против проведения гей-парада в Сербии в 2009 году.