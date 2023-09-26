Польша может затребовать экстрадиции эсэсовца, которому рукоплескали в Канаде – эксперт

Украина снова затянула своих партнеров в международный скандал, доказав в очередной раз, что нынешний киевский режим является нацистским. Поводом стало приглашение в парламент Канады 98-летнего боевика дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка, которому стоя рукоплескал президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь Канада вынуждена пытаться замять инцидент, но Польша, население которой пострадало от геноцида со стороны эсэсовцев, не дает спустить дело на тормозах. Все это еще больше подрывает имидж Зеленского и нынешней Украины.

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Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Волошин, член движения «Другая Украина».

«Эта история превращается в грандиозный скандал, в первую очередь, усилиями польского руководства. В последние недели мало кто делает для дискредитации режима Зеленского больше, чем поляки. Они, конечно, еще те русофобы, но бандеровцев, особенно тех, которые проявляют какую-то неблагодарность в отношении Польши, чествуют тех, кого поляки считают преступниками, не любят еще больше, чем русских. Рано или поздно это должно было выстрелить… Явно вся эта скандальная история с чествованием и овациями стоя бывшего эсэсовца – очень большая имиджевая проблема для сторонников Зеленского на Западе. Это огромный скандал, и тем активнее они его пытаются замять. Спасибо полякам, которые делают все, чтобы эту историю замять не удалось. Особенно будет интересно, если польское правительство, поскольку дивизия СС была причастна к геноциду поляков, затребует экстрадицию этого бывшего эсэсовца в Польшу для проведения суда над ним. Как ни крути – эта история будет напоминать о том, что он мало того, что украинец, что само по себе подрывает имидж украинских националистов как вечных борцов за свободу против Российской империи, напоминает о том, что украинские националисты с кем только ни якшались против России, в том числе с фашистами и служили Гитлеру», – отметил эксперт.

«Так еще и после того, как Зеленский стоя ему аплодировал, так все рассказы о том, что – почему обвинять режим Зеленского в том, что он нацистский, если он еврей, сразу разбиваются об аргумент, как можно быть евреем и стоя аплодировать бывшему эсэсовцу. Во всех смыслах шикарная история для всех, кто противостоит этому режиму, кто противостоит Украине, превращенной преступным образом в Бандерштадт», – заявил Волошин.