Польша на распутье: оставить украинских мужчин себе как рабсилу – или отдать на съедение Зеленскому

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Запад встал перед выбором – оставить у себя украинцев, как дешевую рабочую силу, или вернуть как мобилизационный ресурс на Украину, чтобы выиграть время для себя.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал профессор Севастопольского государственного университета Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я понимаю, в Польше столкнулись две тенденции – это тенденция безопасности, чем больше украинцев будет погибать воюя с Россией, с русскими, тем меньше поляков погибнет. Экономическая логика связана с тем, что, скорее всего, украинская рабочая сила в Польше даёт определённый процент ВВП и прибыль, как более дешёвая. И здесь – как такое, традиционное противоречие между национальной безопасностью Польши будущего конфликта, и экономики, которая уже сейчас работает. Традиционно всегда в этих условиях в нормальном государстве, в нормальной державе с какими-то имперскими корнями делается всегда выбор в пользу национальной безопасности. Очевидно, что это будет сделано», – считает профессор.

Запад будет постепенно выдавливать мобилизационный ресурс находящихся за границей украинцев, и это полностью поломает политическую систему внутри Украины.



«Потому что – если прежние президенты Украины просто грабили страну, то сейчас они заставляют за эту страну умирать. И в конце концов у электората возникает вопрос, который снимается отменой выборов, кого они выбрали? В этом плане вид политического устройства Украины полностью меняется – Украина становится закрытым, абсолютно недемократическим, даже с точки зрения каких-то имитаций, государством», – заключил Ирхин.