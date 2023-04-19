Польша нацелилась уже на белорусские земли, а НАТО на Кубань – аналитик

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Варшава намеревается оккупировать часть территорий Белоруссии, ради чего массово раздаёт жителям этих территорий польские паспорта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Польши есть мысли, что западная часть Белоруссии тоже входила в историческую Речь Посполитую в конце XVII века. И действительно, она туда входила. Поэтому Польша продолжит свою подрывную работу, и – весьма небезуспешную. Потому что около трети граждан Белоруссии в западной её части обладают польскими паспортами. Это очень опасная ситуация. Но я думаю, Александр Григорьевич перестал заигрывать с Западом, понял опасность, учитывая ввод наших «Искандеров», и начинает этим вопросом более серьёзно заниматься», – сказал Артамонов.

Более того, он уверен, что страны западного блока будут проводить подрывную антироссийскую деятельность на Кубани и Кавказе.

«Теперь посмотрим на юг. Ещё до начала СВО Рада заявляла, что Кубань является частью большой исторической Украины. Соответственно, Украина, закрепившись в составе НАТО и навсегда став недоступной для нас, пусть и в усечённом виде, продолжит подготовку к этапу «реституции» всех территорий. А весь блок НАТО будет заниматься подрывной деятельностью на Кубани, очень неспокойном для нас регионе. И на Северном и Южном Кавказе», – добавил аналитик.