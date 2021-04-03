Польша начала информационную диверсионную провокацию против России

03.04.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

На днях оператор газопровода «Северный поток-2» сообщил, что в районе прокладки трубопровода активизировались польские ВМС и ВВС. В компании назвали происходящее провокациями, которые представляют опасность для реализации проекта.

Какие цели преследует Варшава на Балтике? Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

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Информации о польских провокациях на Балтийском море, связанных с попытками усложнения завершения строительства газопровода «Северный поток-2», на самом деле – часть информационной диверсионной операции. Ее цель – одна из последних отчаянных попыток приостановления проекта.

Сложно представить, что польский ВМФ готовится к серьезным планам вооруженной операции. Дело также не в разведывательной активности. Все гораздо проще: польская сторона никогда не скрывала, что, реализуя интересы американского энергетического сектора, готова прибегать ко любым методам, чтобы не то что остановить (она не в силе это сделать), но затормозить проект, который позволит увеличить доставки российского газа в Европу. Варшава готовится к информационной кампании, возможно, координируя свои действия с американскими специалистами.

Свидетельством тому является статья пресс секретаря польских спецслужб, активного участника ряда дезинформационных кампании Станислава Жарына, вышедшая на американском портале DefenseNews, лоббирующим интересы ОПК. Название статьи говорит само за себя: «Путинский газопровод агрессии». Дальше становится еще веселее.

Жарын на полном серьезе утверждает, что «Северный поток-2» будет использован для разведывательной деятельности России против коллективного Запада. Жарын не объясняет, как это возможно с технической стороны. Также, по мнению польского пропагандиста, строительство «Северного потока-2» приведет к усилению присутствия российского Балтийского флота… на Балтике.

Вывод Жарына – это уже классика жанра: «Деньги, которые Россия сможет заработать, продавая газ в Европу через «Северный поток-2», будут использованы Кремлем для дестабилизации Запада путем отравлений (например, Сергей Скрипаль и Алексей Навальный), кампании дезинформации, вмешательства в демократические процессы, кибернетические атаки, перевороты, вооруженные агрессии».

Статейку Жарына перепечатали в ряде польских СМИ. Автор остался доволен – вот очередная публикация, ничего, что на сайте даже нет данных главного редактора, но информационный ресурс американский и еще с серьезным названием. Количество читателей небольшое. Зато те немногие посетители сайта, которые прочитали статью Жарына, оставили довольно однозначные комментарии. Пользователь Norah Dean: «А может автор этого текста еще и верит, что Луна сделана из сыра? Боже, как газопровод может предоставлять угрозу с точки зрения контрразведки?». Joe Vick завидует автору: «Независимо от того, чем ты обкурился, друг, хочу такого!». В Польше аргументы автора восприняли серьезно. Перепечатали и обсуждали.

Станислав Жарын.

События на Балтийском море являются на самом деле началом очередной кампании черного пиара против «Северного потока-2». Однако, если этой кампанией будет заниматься Жарын и люди его интеллектуального уровня, ее эффективность будет близка к нулю. Поэтому, скорее всего стоит ожидать появления других, более профессиональных исполнителей.