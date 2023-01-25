Польша начала против России «войну по доверенности»
Поставка на Украину поляками немецких танков по существу ничего не поменяет в отношениях между Москвой и Варшавой.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
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Издание поинтересовалось, будет ли Россия рассматривать после поставок танков Польшу в качестве стороны конфликта, и как это скажется на отношениях между странами.
Российский дипломат заметил, что, как заявляли польские официальные лица, их страна в прошлом году передала Украине порядка 300 танков (советских Т-72 и их полонизированной модификации).
«Добавление к ним 14 немецких машин принципиально ничего не изменит. Де-факто коллективный Запад, в том числе Польша, уже давно ведет против России на Украине «войну по доверенности» руками украинцев. Понятно, что и в наших отношениях с Варшавой по существу ничего не поменяется», – считает Андреев.
При этом, отвечая на вопрос, есть ли сферы, в которых РФ и Польша сохраняют сотрудничество, посол заметил:
«Взаимодействуем по необходимости, когда того требуют обстоятельства».
Спасибо!
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