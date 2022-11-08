Польша начинает мягкую оккупацию Галичины и уже поглядывает на Западную Белоруссию – Дзермант

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Новости Украины

Польские власти не теряют время, и пока Украина находится в состоянии войны, плавно подбирают под себя западноукраинские территории.

Об этом в эфире канала «Ваши новости» заявил белорусский политолог Алексей Дзермант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сути, Польша – один из главных застрельщиков этой войны, и планы их – имперско-амбициозные. Всё-таки поляки – это нация, которая хочет возродить в том или ином виде империю. Поэтому мы видим, что они фактически оккупируют уже Западную Украину, влияют на политику. Хотя бы закон, уравнивающий поляков и украинцев, позволяющий полякам занимать административные и военные должности», – сказал эксперт.

«Плюс, я знаю, идут процессы в отношение реституции, возвращения собственности бывшим владельцам в Западной Украине, это уже началось, которая до 1939 года была территорией Польши. Соответственно мы видим проникновение польского бизнеса очень серьёзное, захват оставшихся рынков, и вытеснение местного бизнеса польским. Они готовятся к мягкой оккупации хотя бы западной части Украины. Ну и не оставляют надежды на то, что у них, возможно, появится шанс какие-то гибридные действия, операции проводить в Беларуси. Потому что для них и Западная Беларусь – лакомый кусочек», – заявил Дзермант.