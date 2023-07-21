Польша начинает «угольную войну» с Германией и Евросоюзом

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Польша настойчиво требует от ЕС субсидий для польских угольных электростанций в течение следующих нескольких лет.

Против этого выступает не только Брюссель, но и Берлин, у которого с Варшавой отдельный угольный конфликт вокруг карьера в городе Туров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Польша на протяжении последних лет открывает всё новые «фронты» в противостоянии с Европейским Союзом, в состав которого входит с 2004 года. Так, больше восьми лет продолжается «война» Варшавы с Брюсселем вокруг принудительной релокации беженцев в странах ЕС по квотам, определённых Еврокомиссией.

роме того, Суд ЕС неоднократно отменял положения польских законов о судоустройстве, признавая их противоречащими принципу верховенства права. Это обошлось польскому бюджету в десятки миллионов евро штрафов, но главное – страна до сих пор не получила 35,4 миллиарда евро из фонда ЕС для преодоления последствий пандемии коронавируса. И, судя по жёсткой позиции Еврокомиссии, не получит их до приведения польской системы правосудия в соответствие с пожеланиями Брюсселя.

А очередной шаг в пику ЕС польские власти сделали буквально на днях, о чём сообщал «ПолитНавигатор». 19 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не откроет границу для украинских зерновых после 15 сентября, когда истекает действие соответствующего запрета Еврокомиссии.

«Либо Еврокомиссия согласится разработать правила, которые продлят этот запрет, либо мы сделаем это сами» – предупредил Моравецкий.

В самой Польше это заявление связали с низкими рейтингами правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) накануне осенних парламентских выборов.

Но на этом дело не закончилось. Как написала 20 июля влиятельная немецкая газета Die Welt, Польша требует от ЕС субсидий для польских угольных ТЭС в течение следующих нескольких лет. Варшава считает, что в настоящее время это единственный способ обеспечить электроснабжение в Европе.

«Конкретно: Варшава требует финансовой поддержки для резервных угольных электростанций, которые находятся в режиме ожидания и работают, когда ветер и солнце не дают достаточно энергии. Действующие правила ЕС предусматривают, что Польша может субсидировать угольные электростанции только до 2025 года. Правительство в Варшаве хочет продлить этот срок на 3 года» – отметила Die Welt.

Германия является одним из крупнейших европейских критиков подобной польской идеи. Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек считает, что дальнейшее субсидирование угольной энергетики было бы плохим решением. В целом же концепцию, представленную Брюсселем – энергия из возобновляемых источников должна продвигаться по всему ЕС, для чего запланированы субсидии на ветряные и солнечные электростанции, – поддерживает и европейское бизнес-сообщество, которое ожидает от новых правил большей стабильности в инвестиционном планировании.

Однако сначала соответствующие нормативные акты должны быть приняты, а получить согласие всех государств-членов ЕС может быть сложно.

«Пока нет никаких признаков того, что Польша приняла меры в отношении угля. Страна полагается на этот источник энергии, но немецкие «зелёные» вряд ли согласятся на субсидии на уголь. Это дилемма, которую будет трудно решить» – подчеркнула Die Welt.

Берлинская газета Die Tageszeitung (TAZ) 20 июля также написала о польском подходе к углю. Речь идет о буроугольном карьере в Турове, который обеспечивает углём ТЭС мощностью ГВт в этом же городе. Во вторник Высший административный суд в Варшаве решил, что этот карьер на стыке Польши, Германии и Чехии сможет продолжить добычу угля и в 2026-2044-м, согласно новой лицензии, выданной Министерством климата Польши в марте этого года (нынешняя истекает в 2025-м).

«Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий был настолько доволен решением суда, что во вторник вечером разместил видеоклип в Facebook. «Мы добились своего», – говорит он, сидя за столом с закатанными рукавами», – процитировала польского премьера TAZ.

Газета отметила, что Моравецкий закончил свое послание ремаркой в ​​адрес Германии, «как это обычно бывает в предвыборной кампании правящих национал-популистов из ПиС: «Мы не дали себя шантажировать экотеррористам с Запада, особенно из Германии».

TAZ напомнила, что окончательное решение о судьбе польского карьера будет принято в конце августа 2023 года.

Дальнейшему расширению деятельности Турова противостоят, среди прочего, саксонский город Циттау, а также чешское и немецкое отделения Greenpeace, которые и подали иск в Высший административный суд в Варшаве ещё в минувшем году.

По их мнению, при принятии решения о выдаче новой лицензии недостаточно учитывались последствия добычи угля в Турове, следствием которого являются трещины домов, оползни и падение уровня грунтовых вот в соседнем Циттау.

В ходе набирающей обороты избирательной кампании ПиС возвела Туров в ранг «проблемы идентичности» и борьбы против Германии и ЕС.

При этом бургомистр Циттау Томас Ценкер подчёркивает, что город не требует немедленного прекращения добычи угля в соседнем Турове, а просто хочет, чтобы расширение карьера осуществлялось правовым способом.

«Немедленная остановка карьера не поможет городу, потому что карьер нужно обезопасить, иначе произойдет еще больше оползней. Моя цель не бороться с карьером в Турове, а предотвратить повреждения в Циттау», – объяснил Ценкер в комментарии немецкой газете Sueddeutsche Zeitung (SZ).

Районы добычи бурого угля в Саксонии и Чехии пользуются средствами ЕС из Just Transition Fund, но Польша не использует этот источник. Одной из причин является настойчивое требование польской стороны эксплуатировать карьер до 2044 года. «Мы не позволим Брюсселю навязывать нам дату закрытия» – заявляют польские политики, отмечает SZ.

При этом ни Брюссель, ни Берлин к спору о карьере в Турове принципиально не подключаются, чтобы не давать Варшаве дополнительных аргументов в ходе избирательной кампании. Но на блокирование Польшей проекта о поддержке возобновляемой энергии, который затрагивает интересы миллионы людей в ЕС и за его пределами, евробюрократам явно придётся отреагировать до польских парламентских выборов.