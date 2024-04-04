Польша намерена сохранить эмбарго на украинское зерно

Владимир Букарский.  
04.04.2024 14:25
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Зерно, Польша, Сельское хозяйство, Украина


 В Евросоюзе нет консенсуса по поводу свободной торговли с Украиной. Эмбарго на украинское зерно должно быть сохранено, по меньшей мере, на национальном уровне.

Об этом заявила президент Палаты зерновых и кормовых культур Польши Моника Пянтковская в интервью агентству Newseria.

 В Евросоюзе нет консенсуса по поводу свободной торговли с Украиной. Эмбарго на украинское зерно...

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Она указывает, что существуют различные интересы государств-членов ЕС, которые трудно согласовать между собой.

«Интересы стран-членов Евросоюза разные. У нас есть такие страны, как Испания, Италия, Португалия, которые являются естественными, традиционными импортерами зерна и хотят, чтобы часть зерна, в том числе украинского, попала туда.

Есть прифронтовые страны, в том числе Польша, которая является традиционным зернопроизводителем и не нуждается в зерне из Украины, – подчеркивает Пянтковская. – Конечно, следует помнить, что торговая политика – это исключительная компетенция Евросоюза, поэтому такое решение должно приниматься на уровне ЕС, но все указывает на то, что из-за несовпадения интересов государств-членов на это нет шансов».

В настоящее время в Польше существует эмбарго на поставки с Украины четырёх основных зерновых культур — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

«Глядя на эмоции польских фермеров и ситуацию в польском аграрном секторе, я не могу себе представить, чтобы сегодня зерно из Украины поступало в Польшу. Эмбарго должно сохраняться хотя бы на национальном уровне», – подчеркивает эксперт.

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