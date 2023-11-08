Польша нанесла Киеву очередной «удар в спину»

Польские автомобильные перевозчики начали акцию протеста на границе с Украиной, частично заблокировав три контрольно-пропускных пункта. Они требуют возвращения разрешительного режима для украинских перевозчиков, который ЕС отменил под предлогом «противодействия российской агрессии».

Организаторы акции протеста заявили, что она продлится до 3 января 2024 года, но не исключают её продолжения. При этом Киев не собирается даже обсуждать требования поляков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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После полудня в понедельник, 6 ноября, десятки польских автоперевозчиков начали частично блокировать три польско-украинских пограничных перехода в Гребенном, Дорогуске и Корчовой. Протестующие хотят, среди прочего, ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков, и ограничить их количество до уровня, существовавшего до начала СВО на Украине. Вопрос таких разрешений уже не первый раз является предметом спора между Польшей и Украиной, отмечают польские СМИ.

Перевозчики почти полностью блокируют проезд только грузовых автомобилей (пропускают одну фуру в час), при этом легковые и автобусы проезжают без каких-либо препятствий. Проезд возможен для транспорта с животными и гуманитарной помощью. На каждом пограничном переходе находится от 20 до 50 польских фур. Протест автоперевозчиков поддержала Ассоциация работодателей Польши в сфере транспорта и логистики.

«Сегодня сложно говорить о польских перевозках в/с Украины, потому что мы полностью уступили этот рынок украинским перевозчикам, которые с начала российской СВО увеличили количество перевозок в несколько раз. Конечно, украинский рынок никогда не был значимым для всей нашей отрасли. Но зато он давал работу перевозчикам Люблинского и Подкарпатского воеводств, специализировавшимся на перевозках на Восток. Сегодня они становятся банкротами. Тем более что, учитывая рецессию на всем рынке, они не найдут работу больше нигде», – говорит президент Ассоциации Мачей Вроньский.

По его словам, он понимает, что протесты во время боевых действий на Украине могут быть восприняты негативно, но положение польских перевозчиков действительно тяжелое.

В отрасли опасаются, что польский автотранспорт ждёт та же участь, что и сельское хозяйство – неравная борьба с украинскими компаниями. Весной этого года в рамках предупредительной акции протеста по Варшаве проехали 300 фур. По словам участников протеста, с тех пор мало что изменилось.

Яцек Сокол из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта отмечает, что польские фермеры столкнулись с неконтролируемым притоком зерна, а «мы – с неконтролируемым транспортным потоком». До начала СВО выдавалось по 160 000 разрешений для перевозчиков Польши и Украины, то есть границы ежегодно пересекали 320 000 фур. Однако только в этом году количество въездов фур с Украины составило 800 тысяч.

«Нас затопили их грузовики. Это разрушило ранее сбалансированный рынок транспортных услуг. Если бы это были отношения только с Украиной, это не дестабилизировало бы наш рынок. Но, к сожалению, украинские компании используют недобросовестную практику, в том числе перевозки внутри ЕС, которые абсолютно запрещены для них и других перевозчиков, не входящих в ЕС, без соответствующего разрешения», – заявил Сокол.

Протестующие требуют, в частности, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на транспортировку товаров, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинской армии, – приостановки действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала СВО на Украине, и их массовой проверки.

«Мы не против украинцев, мы хотим им помочь, но также важен наш интерес и экономическая безопасность. Мы готовы принять освобождение от обязательных разрешений для гуманитарных и военных перевозок, но не для коммерческих перевозок. Наше правительство и ЕС создали эту ситуацию. Это вышло из-под контроля. Теперь им предстоит это исправить», – говорит Сокол.

Действия польских перевозчиков резко раскритиковал посол Украины в Польше Василий Зварыч.

«Блокирование польскими перевозчиками дорог к польско-украинским погранпереходам в Гребенном, Дорохуске, Корчовой – это болезненный удар в спину Украины, страдающей от российской агрессии. Под угрозой находятся коридоры солидарности между Украиной и ЕС. Мы призываем положить конец блокаде границы!» – написал он в своем микроблоге.

В свою очередь, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в интервью украинской редакции Forbes заявил, что польские перевозчики, обладающие самым большим флотом в ЕС, просто боятся украинской конкуренции. Поляки этого не отрицают, просто считают эту конкуренцию несправедливой.

«Мы боимся конкуренции со стороны Украины. Социальный взнос с каждого водителя там составляет в пересчёте 600 злотых в месяц, а в Польше он в пять раз больше. Водители на Украине также зарабатывают меньше. Да, мы очень боимся демпинга. Польские водители потихоньку уходят с работы», – рассказал в интервью изданию Money.pl собственник транспортной фирмы Томаш Борковский.

Кроме того, украинские власти осложняют работу польских автоперевозчиков административными методами. Почти две недели обычно водители, работающие в компании Борковского, ждут возвращения в Польшу из Украины.

«При въезде на Украину они регистрируются в системе электронной очереди e-Cherga, которая позволяет им покинуть страну. Ожидание – минимум 12 дней. Наша работа на Украине занимает всего два дня – доезд до Киева, разгрузка и возвращение. Поэтому оставшиеся 10 дней водители проводят на стоянке или на границе. И они не могут ускорить этот процесс», – объясняет польский предприниматель.

Он добавляет:

«Я понятия не имею, почему на польской стороне нет очереди, а на украинской стороне такое долгое время ожидания. К сожалению, в нынешней ситуации всё меньше водителей хотят работать в таких условиях. Это 10 дней скуки, большинство людей предпочли бы провести это время в дороге. Кроме того, идет война, хотя граница и безопасна. Но это некомфортная ситуация».

Пока акция протеста польских автоперевозчиков зарегистрирована до 3 января 2024 года, но организаторы заявляют, что могут продолжить её и полностью перекрыть подъездные пути.

Не исключено, что это в результате произойдёт – ведь в специальной колонке для издания «Европейская правда», опубликованной 7 ноября, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что Киев не намерен даже обсуждать возвращение к разрешительной системе перевозок между Украиной и ЕС, которая в июне 2022 года была отменена решением Европейской комиссии.