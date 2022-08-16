Чубаров: Из Крыма будет выселен миллион русских

16.08.2022  17:08 (Мск), Киев
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 822
 
Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Один миллион русских «колонизаторов Крыма» должны покинуть полуостров в ближайшее время, не дожидаясь наступления ВСУ.

Такую позицию в эфире «Радио НВ» высказал главарь запрещенного в РФ меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один миллион русских «колонизаторов Крыма» должны покинуть полуостров в ближайшее время, не дожидаясь наступления...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В Крыму те, кто ожидает возобновление украинского суверенитета, шутят, что Крымский мост очень обижается, что ему приходится стоять в очереди», – сказал экстремист.

По его словам, взрывы на российских объектах для проживающих в Крыму сторонников бандеровского режима «являются очень серьезными сигналами, что Украина не забывает про свою часть, которую Вооруженные силы обязательно будут освобождать»

«Это им доставляет радость, – заверил Чубаров. – Для нас очень важно поведение большой части колонистов, которые осознают, что они постоянно нарушают украинские законы, поселившись на нашей земле, на оккупированной украинской территории. Таких людей очень много, до 1 миллиона человек. И для нас очень важно, чтобы эти люди не ждали, пока войдут Вооруженные силы Украины, а выехали с нашей земли в свои дома».

Чубаров напомнил, что накануне Дня независимости Украины 23 августа пройдет первое заседание саммита «Крымская платформа», на котором выступит президент Владимир Зеленский и в его речах «мы услышим много конкретики».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть