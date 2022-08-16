Чубаров: Из Крыма будет выселен миллион русских

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Новости Украины

Один миллион русских «колонизаторов Крыма» должны покинуть полуостров в ближайшее время, не дожидаясь наступления ВСУ.

Такую позицию в эфире «Радио НВ» высказал главарь запрещенного в РФ меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму те, кто ожидает возобновление украинского суверенитета, шутят, что Крымский мост очень обижается, что ему приходится стоять в очереди», – сказал экстремист.

По его словам, взрывы на российских объектах для проживающих в Крыму сторонников бандеровского режима «являются очень серьезными сигналами, что Украина не забывает про свою часть, которую Вооруженные силы обязательно будут освобождать»

«Это им доставляет радость, – заверил Чубаров. – Для нас очень важно поведение большой части колонистов, которые осознают, что они постоянно нарушают украинские законы, поселившись на нашей земле, на оккупированной украинской территории. Таких людей очень много, до 1 миллиона человек. И для нас очень важно, чтобы эти люди не ждали, пока войдут Вооруженные силы Украины, а выехали с нашей земли в свои дома».

Чубаров напомнил, что накануне Дня независимости Украины 23 августа пройдет первое заседание саммита «Крымская платформа», на котором выступит президент Владимир Зеленский и в его речах «мы услышим много конкретики».