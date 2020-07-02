Польша не смогла прибрать к рукам всю Украину – теперь попытается в Белоруссии

02.07.2020, Москва, Елена Острякова

Польша хотела бы взять Белоруссию под внешнее управление при помощи США.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп может вообще не думать про Белоруссию и не знать ничего о Лукашенко, но поляки-то думают про Белоруссию и знают про Лукашенко. Недавно Лукашенко объявил о том, что предотвращен сценарий цветной революции. Там, правда, много тумана. Местами даже на нас намекают. Но интересно, что сразу за этим последовали разговоры американцев о том, что в Польшу может быть переброшена часть войск, которые Трамп собирается выводить из Германии. Варшава при желании прибрала бы Белоруссию к рукам запросто. Если бы американцы им помогли, они бы были просто-напросто счастливы», – сказал Михеев.

Он считает, что Польша хотела бы контролировать и Украину, но не может из-за разницы в территории.

«Поляки откровенно радовались тому, что происходило на Украине. Они бы взяли Украину под внешний контроль, но у них не хватает хлебала, потому что Польша меньше Украины», – сказал Михеев.