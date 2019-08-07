Польша не справляется с наплывом желающих легализоваться украинцев

07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Верховной контрольной палате Польши заявили, что офисы воеводств не в состоянии справиться с наплывом украинцев, желающих легализовать свое пребывание, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как сообщает TVP Info, об этом говорится в последнем отчете палаты.

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«Причина — кадровые проблемы в офисах и недостаточное финансирование их деятельности. Период легализации прибывших из-за границы за четыре года увеличился более чем в три раза — с 64 до 206 дней», — заявила пресс-секретарь палаты Ксения Мачак.

Проверка порядка выдачи разрешений на проживание и проездных документов выявила нарушения в 70% случаев.

«Среднее время рассмотрения в воеводских ведомствах легализации пребывания иностранцев систематически увеличивалось и отличалось между отдельными воеводствами. Например, в 2018 году в Люблинском воеводстве это было 116 дней, а в Нижнесилезском — 328 дней. Хотя, как правило, все эти дела должны быть закончены в течение 90 дней», — пояснила пресс-секретарь.

В период с мая 2014 по ноябрь 2018 года административные суды воеводств вынесли 115 решений, подтверждающих бездействие или чрезмерную продолжительность разбирательств.