Польша не свернет с русофобского пути – политолог

29.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Действующий президент Польши Анджей Дуда имеет высокие шансы сохранить за собой пост еще на один срок. Но Польша продолжит свою антироссийскую политику, независимо от того, кто будет у руля государства – этим страна занимается уже три десятка лет при разных правителях.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Армен Гаспарян.

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«У Дуды неплохие шансы продлить свою карьеру на посту президента, потому что он со многих точек зрения устраивает польский истеблишмент. Что касается возможности изменения вектора в польско-российских отношениях, поймите, что никакого другого там быть не может, потому что Польша на протяжении 30 лет строила свою государственность, свое позиционирование на внешнем контуре как вечная жертва России, как страна, перед которой Россия должна платить и каяться 24 часа 7 дней в неделю. И это общая там позиция.

Я не верю, что в нынешних реалиях может прийти политик, который скажет: «У нас у самих рыло в пуху и событиям 1939 года много чего предшествовало». Я не думаю, что такое возможно – там был же один политик, который ратовал за изменение отношений с Россией, но его, как известно, убили. Поэтому я не думаю, что там возможны какие-то изменения по этому вопросу», – заявил Гаспарян.

По словам эксперта, при этом Польша сохранит попытки влиять на Белоруссию, чтобы превратить ее в антироссийское государства.

«Конечно, эта работа ведется многие годы. Туда вкладываются определенные ресурсы, часть белорусской оппозиции проживает в Польше. Они, конечно, это будут всячески использовать и в политическом смысле, и в религиозном, и в культурном, и так далее. То есть, они свою позицию по этому вопросу обозначили и будут ее продвигать дальше», – считает политолог.

Напомним, по итогам голосования, состоявшегося накануне, во второй тур президентских выборов вышли действующий глава государства Анджей Дуда, набравший порядка 42% голосов и оппозиционный ему мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 30% голосов.