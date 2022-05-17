Польша не успокоилась. Рассматривается разрыв дипотношений с РФ

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В польском МИДе заявили, что в ближайшие сроки будут рассматривать вопрос снижения уровня или полного разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Такого рода решение несомненно приведет к дальнейшей эскалации между Варшавой и Москвой.

«Состояние польско-российских отношений на сегодняшний день, мягко говоря, сложное. Будем это обсуждать в руководстве МИД. Не исключено, что в ближайшие дни и недели будут приняты определенные решения» – сказал замглавы польского внешнеполитического ведомства Марцин Пжидач. «Министр иностранных дел тоже замечает не очень конструктивную деятельность посла», – сказал Пжидач, комментируя вопрос о возможной высылке российского посла Сергея Андреева.

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Все это связано с попыткой посещения российским дипломатом Кладбища-мавзолея советских воинов в Варшаве 9 мая. На посла было совершено украинскими активистами нападение. Теперь представители польских властей утверждают, что посол Андреев проигнорировал рекомендации польского МИД, хотя всем известно, что посольство отменило официальную часть мероприятий («Бессмертный полк»), а дипломат с супругой хотели возложить венки возле памятника на территории мавзолея как частные лица.

Пжидач намекает, что, возможно, скандал на варшавском кладбище был якобы заранее спланированной провокацией. Несмотря на тот факт, что глава польского МИД Збигнев Рау выразил сожаление по поводу случившегося инцидента, его заместитель, по сути, присоединился к тем сторонникам конспирологических теорий, которые утверждают, что нападение на посла являлось провокацией самого посла или непосредственно Кремля.

Варшава намеренно пытается спровоцировать Москву принять ответные меры дипломатического и политического уровня. После неудачной и скандальной провокации 9 мая стоит ожидать, что в Польше будут рассматривать другие меры, которые могут привести к разрыву всех официальных отношений.