Польша обещает Украине 100 млн на боеприпасы, но еще не перевела денег по прежним обещаниям

Сергей Рыжов.  
14.09.2024 10:10
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Польша, Украина, Финансы


Польша выделит 100 млн евро на закупку боеприпасов для ВСУ. Такое обещание дал в Киеве министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, сообщает украинский МИД.

Такие заявления довольно странно смотрятся на фоне свежих публикаций в польской прессе. Так, Wyborcza пишет, что Польша до сих пор не предоставила денег на чешскую инициативу закупки снарядов для Украины, несмотря на обещание. 

Польша выделит 100 млн евро на закупку боеприпасов для ВСУ. Такое обещание дал в...

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По данным издания, Польша стала единственной страной, которая публично приобщилась к инициативе по закупкам, но до сих пор не прислала ни одного взноса.

«К августу этого года несколько десятков стран присоединились к чешской инициативе по вооружению Украины, внося различные суммы. Германия пожертвовала больше всего и раньше всех. Единственные, кто пока лишь публично задекларировал деньги и не перевел ни одного злотого, — это поляки», – говорится в публикации, озаглавленной: «Правда о чешской инициативе: Польша не отправила деньги».

Сикорский оправдывается тем, что транш Варшавы в этом году задерживается, поскольку предыдущий председатель Правительственного агентства стратегических резервов Польши, занимающегося такими вопросами, задержан в Лондоне по международному ордеру об аресте.

К августу этого года более 17 стран присоединились к чешской инициативе обеспечить Украину дефицитными снарядами 155 мм, закупая их за пределами Европы. Крупнейшим донором проукраинской инициативы стала Германия.Если не произойдет чего-то совершенно неожиданного, Чехия в сентябре поставит в Украину около 100 тысяч. артиллерийских снарядов в рамках инициативы по производству боеприпасов, прогнозирует издание.

Отмечается, что это значительно приблизит чешских политиков к выполнению своего обещания предоставить Украине до конца года не менее полумиллиона выстрелов артиллерийских боеприпасов различных калибров, в основном 155-мм , закупленных западными союзниками Киева из источников за пределами Евросоюза.

«Инициатива была разработана и запланирована в то время, когда было неясно, смогут ли европейские и американские производители увеличить производство боеприпасов и насколько, а Украина не имела гарантированных поставок из США. Эксперты Министерства обороны Чехии вместе с представителями примерно пяти проверенных чешских компаний собрали информацию о том, где в мире могут находиться запасы боеприпасов или запасные производственные мощности. Они создали знаменитую, но совершенно секретную таблицу, из которой потенциальные доноры выбирали, за какие поставки они хотят платить», – отмечает Wyborcza.

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