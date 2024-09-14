Польша обещает Украине 100 млн на боеприпасы, но еще не перевела денег по прежним обещаниям

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Польша выделит 100 млн евро на закупку боеприпасов для ВСУ. Такое обещание дал в Киеве министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, сообщает украинский МИД.

Такие заявления довольно странно смотрятся на фоне свежих публикаций в польской прессе. Так, Wyborcza пишет, что Польша до сих пор не предоставила денег на чешскую инициативу закупки снарядов для Украины, несмотря на обещание.

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По данным издания, Польша стала единственной страной, которая публично приобщилась к инициативе по закупкам, но до сих пор не прислала ни одного взноса.

«К августу этого года несколько десятков стран присоединились к чешской инициативе по вооружению Украины, внося различные суммы. Германия пожертвовала больше всего и раньше всех. Единственные, кто пока лишь публично задекларировал деньги и не перевел ни одного злотого, — это поляки», – говорится в публикации, озаглавленной: «Правда о чешской инициативе: Польша не отправила деньги».

Сикорский оправдывается тем, что транш Варшавы в этом году задерживается, поскольку предыдущий председатель Правительственного агентства стратегических резервов Польши, занимающегося такими вопросами, задержан в Лондоне по международному ордеру об аресте.

К августу этого года более 17 стран присоединились к чешской инициативе обеспечить Украину дефицитными снарядами 155 мм, закупая их за пределами Европы. Крупнейшим донором проукраинской инициативы стала Германия. Если не произойдет чего-то совершенно неожиданного, Чехия в сентябре поставит в Украину около 100 тысяч. артиллерийских снарядов в рамках инициативы по производству боеприпасов, прогнозирует издание.

Отмечается, что это значительно приблизит чешских политиков к выполнению своего обещания предоставить Украине до конца года не менее полумиллиона выстрелов артиллерийских боеприпасов различных калибров, в основном 155-мм , закупленных западными союзниками Киева из источников за пределами Евросоюза.

«Инициатива была разработана и запланирована в то время, когда было неясно, смогут ли европейские и американские производители увеличить производство боеприпасов и насколько, а Украина не имела гарантированных поставок из США. Эксперты Министерства обороны Чехии вместе с представителями примерно пяти проверенных чешских компаний собрали информацию о том, где в мире могут находиться запасы боеприпасов или запасные производственные мощности. Они создали знаменитую, но совершенно секретную таблицу, из которой потенциальные доноры выбирали, за какие поставки они хотят платить», – отмечает Wyborcza.