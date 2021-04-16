Польша объявила войну павшим красноармейцам

16.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Польские власти продолжают снос памятников советским солдатам, освобождавшим эту страну от гитлеровцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» сообщили в российском посольстве в Варшаве.

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«С марта 2020 года, когда эпидемия коронавируса пришла в Польшу, нами зафиксировано шесть случаев демонтажа по прямому указанию воеводских или местных властей памятников и памятных знаков красноармейцам. За этот же период совершено восемь актов вандализма в отношении советских воинских захоронений или монументов», – сказали в диппредставительстве.

Уточняется, что снесены монументы в деревне Велюнь (Лодзинское воеводство), в Куновице (Любуское воеводство), городе Шамотулы, деревнях Жецин и Соколово (Великопольское воеводство), а также в Высоке-Мазовецке (Подляское воеводство).

Также дипломаты уточнили, что в 1997 году на территории Польши таких памятников насчитывалось 561, сейчас же их осталось немногим более 100.

Таким образом Варшава реализует так называемый закон о декоммунизации 2016 года (с последующими изменениями), предусматривающий, в частности, устранение из публичного пространства всех объектов, которые якобы «пропагандируют тоталитарный коммунистический строй».

«К ним польские власти причисляют и находящиеся вне территории воинских захоронений памятники советским воинам-освободителям, хотя их уничтожение является нарушением российско-польских Договора о дружеских и добрососедских отношениях от 22 мая 1992 года и межправительственного соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года», – подчеркнули в посольстве.

Всего при освобождении Польши погибло около 600 тысяч советских солдат и офицеров. Еще около миллиона военнопленных из СССР погибли в гитлеровских лагерях и похоронены в Польше.