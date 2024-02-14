Польша официально объявила, что будет воевать с Россией

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У Варшавы есть несколько лет, чтобы подготовиться для грядущей войны с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире Polsat News заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Северя.

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«Я сказал, что у нас есть три года, чтобы подготовиться к конфронтации с Россией. Я поддерживаю этот диагноз», — сказал Северя.

По его словам, «последние несколько недель были очень мрачными, но последние несколько дней приносят хорошие новости».

«Поддержка Украины, бомбы, которые будут доставлены в Украину, это очень плохая новость для РФ. Но это последние дни. Последние недели были очень тревожными», – говорит глава Бюро национальной безопасности.

Он добавил, что встревожен недавним заявлением Дональда Трампа, который подчеркнул, что не защищать те страны, которые не погасят задолженность перед США, и будет поощрять Россию к нападению на них.

Впрочем, далее он признал, что Трамп имеет основания так говорить.

«Если Североатлантический пакт содержит ряд статей и третья статья, а на языке юристов порядок важен, то это статья о расходовании и поддержании боевых возможностей собственных государств и обязательстве поддерживать собственные силы союзников, боевые возможности на соответствующем уровне, и только пятая статья говорит о взаимной помощи. Для значительной части американской политической сцены логично, что они должны сначала выполнить свои обязательства», – резюмировал Северя.