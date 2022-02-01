Польша официально пообещала передать Украине снаряды, минометы и ПЗРК

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Новости Украины

Варшава будет вооружать Украину, поскольку жить в непосредственной близости с Россией это всё равно, что находиться у действующего вулкана.

Об этом говорили на совместной пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель Совмина Польши Матеуш Моравецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ взаимодействуют с польскими и литовскими военными в составе Литовско-польско-украинской бригады, приближаясь к стандартам НАТО. Уверен, что в ближайшее время мы сможем анонсировать дальнейшее углубления это сотрудничества, мы также обговаривали эту тему с паном премьером. При решении вопросов, связанных с российской агрессией, мы также рассчитываем на сотрудничество с Польшей во время её главенствования в ОБСЕ в 22-м году», – сказал Шмыгаль. «Отдельно хотел поблагодарить господина Моравецкого за приглашение в участии на заседании глав правительств Люблянского треугольника, которое будет проходить в Варшаве 14-го марта этого года. Также надеюсь, что в ближайшее время нам удастся официально начать новый региональный формат сотрудничества Польша-Украина-Великобритания. В условиях продолжающейся агрессии нам стоит подписать трёхсторонний документ о сотрудничестве и расширение региональной безопасности», – рассыпался в благодарностях украинский политик.

В свою очередь польский премьер разразился откровенно русофобской речью.

«Вся Европа, мы все, весь мир должен сегодня объединиться вокруг таких ценностей как суверенитет, независимость, нерушимость границ. Эти ценности не только украинские, но и европейские, и мировые. Суверенная демократическая Украина является интересом всей Европы, а какая могла бы быть альтернатива, можем посмотреть на Белоруссию. 27 января польский Сейм принял решение, которое однозначно поддерживает безопасность, территориальную целостность и нерушимость границ Украины, чтобы помочь её защитить себя от угрозы, которая идёт от северного соседа. Наша часть Европы не переживает землетрясений, извержений вулканов, но что с того? Живя с таким соседом, как Россия, у нас складывается впечатление, что живём рядом с вулканом», – сказал Моравецкий.

Также от лица польского государства он пообещал Украине военную помощь.

«Во-первых, помощь в военном оборудовании, военной технике, в вопросах возможной атаки, агрессии России против Украины. Мы готовы передать Украине несколько десятков тысяч снарядов артиллеристских, патронов, но также противовоздушные снаряды типа «Гром» [ПЗРК], также легкие миномёты, а также дроны. Крым и часть Донецкой и Луганской области – это территории Украины, и оккупация этого не изменит», – подчеркнул польский министр.