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Польские чиновники уклонялись от сотрудничества в международном расследовании диверсии на газопроводе «Северный поток-2», взорванного в сентябре 2022-го, и не раскрыли потенциально важные доказательства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, близкие к расследованию.

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«Европейские следователи уже давно полагают, что нападение было осуществлено из Украины через Польшу. Но они утверждают, что отсутствие полного сотрудничества со стороны Варшавы затруднило определение того, произошло ли нападение с ведома бывшего польского правительства или без него. Некоторые высокопоставленные европейские чиновники говорят, что рассматривают возможность обратиться к канцелярии нового премьер-министра Польши Дональда Туска с просьбой помочь в расследовании крупнейшего акта саботажа на европейском континенте со времен Второй мировой войны», – пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что диверсия «оказала дополнительное давление на Германию и другие страны, чтобы они стали независимыми от поставок российского топлива». При этом признается, что «любое предположение о том, что Польша, член НАТО, может скрыть информацию о нападении на союзника, может подорвать доверие к альянсу, которому предстоит одно из самых больших испытаний с момента его создания».

«Для Москвы любое поведение поляков, указывающее на участие в диверсиях, может быть воспринято как агрессивный акт НАТО», – считает издание.

При этом следователи оговариваются, польские чиновники могли действовать без ведома высших политических властей, но промедления в этом вопросе «заставляют их все больше с подозрением относиться к роли и мотивам Варшавы».

Западные СМИ утверждают, что за атакой стояла украинская группировка, тогда как РФ уверена, что ответственность за нападение несут США.

«Через несколько дней после вступления в должность Дональд Туск уволил руководителей всех спецслужб, в том числе занимавшихся расследованием диверсии «Северного потока». Европейские чиновники надеются, что они задержат некоторых начальников полиции, которые, по их мнению, могли находиться под политическим давлением, чтобы они не сотрудничали, но теперь могут быть склонны сделать это», – говорится в статье.

Расследование, проведенное Германией, Данией и Швецией, показало, что трубопровод был взорван командой из шести человек на прогулочной яхте под названием «Андромеда», арендованной в Германии через польскую компанию, на которой были обнаружены следы той же взрывчатки, что и на местах подводных взрывов.

«Весь день экипаж провел в польском балтийском порту Колобжег. Сотрудник порта, подозрительно относящийся к пятерым мужчинам и одной женщине, которые говорили на смеси русского и украинского языков, предупредил полицию. По данным WSJ, 19 сентября польские пограничники проверили личности членов экипажа, предъявивших паспорта Евросоюза, и им разрешили продолжить путь. По версии следствия, экипаж затем заложил вторую часть мин, разрушивших трубопровод. Польские власти поделились этой информацией с европейскими следователями только в марте этого года – и сделали это только после вмешательства немецких следователей. В январе Берлин о пребывании яхты в Польше проинформировала голландская военная разведка, информация которой поступила от кого-то из Украины», – описывает ситуацию WSJ.

Кроме того, следователи говорят, что многие польские агентства отказались предоставить европейским спецслужбам кадры подозреваемых, запечатленных на камерах видеонаблюдения, когда яхта была пришвартована в Колобжеге.

Наименее охотно сотрудничали сотрудники польского Агентства внутренней безопасности, которые не отвечали на вопросы, скрывали или предоставляли противоречивую информацию.