Польша останется под США, кто бы ни выиграл президентские выборы

30.06.2020, Киев, Игорь Петров

Польша сохранит ориентацию на США вне зависимости от результатов президентских выборов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Александр Булавин, комментируя прохождение во второй тур действующего главы государства Анджея Дуды и оппозиционного кандидата – мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

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«Никаких изменений в отношениях Польши и ее восточных соседей не произойдет. Польша – очень активный член ЕС, хотя она и нарушает некоторые его правила. Мы знаем, что у Брюсселя есть очень серьезные претензии к Польше и даже были введены временные санкции в отношении нее из-за закона о самостоятельности судов.

Польша все время стремится быть вторым центром ЕС кроме Германии, поддерживает очень тесные связи с США и проявляет инициативу, даже когда о ней не просят. В данной ситуации поменять вектор внешнеполитической деятельности не удастся.

Другое дело – что если оппозиционер победит, он будет вынужден отчасти скорректировать если не политику, то риторику, обрамляющую эту политику.

Не думаю, что в нынешней внешнеполитической ситуации элита Польши заинтересована в том, чтобы как-то радикально изменить свое отношение с Белоруссией, Россией, Украиной и т.д.

Кроме того, Дуда за время своего президентства заматерел как политик, набрал вес, он встречался с лидерами других стран и пр. Мэру Варшавы, если он победит, нужно еще долгое время «перетереться» в международных кругах, и только тогда он сможет каким-то образом изменить политику. По этим причинам никаких серьезных перемен не будет». – резюмировал Булавин.