Польша оставила Украину без европейских миллиардов

15.12.2022  11:20 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, ЕС, Политика, Польша, Финансы


Польша отказалась поддержать соглашение о выделении Украине 18 миллиардов евро помощи от ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает американское издание Politico, ссылаясь на европейские дипломатические источники.

Польша отказалась поддержать соглашение о выделении Украине 18 миллиардов евро помощи от ЕС. Об...

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Кроме того, Варшава отказалась поддержать два решения по Венгрии, опасаясь отдельного плана о минимальной ставке корпоративного налога.

«Есть большое разочарование в том, что Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальный налог», – сказал источник.

Он охарактеризовал случившееся как «еще одну ситуацию с захватом заложников».

В публикации отмечается, что помощь Украине, план расходов Венгрии в рамках фонда восстановления ЕС после пандемии, решение о замораживании 6,3 млрд евро для Будапешта и налоговая реформа были частью пакетного соглашения, которое страны-члены ЕС должны были принять вчера.

По словам дипломатов, крайний срок принятия документа продлен до четверга, но точные сроки не называются. Если на один из четырех пунктов будет наложено вето, как в настоящее время на минимальную ставку налога со стороны Польши, то все четыре вопроса не пройдут.

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