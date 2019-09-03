Польша озолотится на поставках фальшивого американского газа Украине

03.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Анонсированный командой Владимира Зеленского проект поставок американского сжиженного газа из Польши может обернуться перепродажей российского топлива с наценкой.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Скаршевский отметил, что Польша и Украина являются единственными европейскими странами, которые готовы переплачивать, лишь бы отказаться от сотрудничества с Россией.

«Есть США, у них очень много сжиженного газа, они хотят его продавать в Азию, но они по дорогой цене не могут его продать. В Европе есть такая страна, как Польша, есть такая страна, как Украина, – они готовы переплачивать за свою, якобы, независимость от России.

То есть, в конечном итоге все идет в интересах США, увеличения их объемов продажи своего сжиженного газа в Европу, в том числе в Украину. Хотя мы можем намного дешевле покупать напрямую у России…

Более того, они (поляки, – ред.) могут поставлять трубопроводный газ, который они купят в России дешевле, под видом американского, который дороже стоит, и просто зарабатывать на нас», – заявил Скаршевский.