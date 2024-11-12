Польша планирует вместе с Британией защитить Украину от Путина и «глупого» Трампа – The Times

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The Times пишет о планах Польши создать альянс с Великобританией. Официально декларируемая цель – защита Украины в ситуации возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

По данным издания, премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшие дни проведет переговоры с британским коллегой Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте из-за беспокойства по поводу влияния выборов в США на ход боевых действий на Украине.

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Издание пишет, что дипломаты ЕС рассматривают Великобританию, Польшу и Францию как критически важных партнеров для сохранения европейской поддержки Украины на фоне колебаний властей Германии, которая сдерживает использование украинцами предоставленных Западом ракет для ударов по целям вглубь России.

“Трамп неоднократно подвергал сомнению уровень американской поддержки борьбы Украины против России и хвастался, что заключит мирное соглашение “за 24 часа”. Британия, Польша и Франция считаются ключевыми европейскими игроками, которые не позволят новой администрации США заключить соглашение с Путиным за спиной Киева“, – говорится в публикации.

С этой целью, добавляет издание, Туск встретится со Стармером в Варшаве или Лондоне уже на этой неделе и примет Макрона и Рютте в Польше, пытаясь обеспечить западную поддержку Украины через европейский альянс, включающий страны Северной Европы и Балтии.

“Этот новый политический ландшафт является серьезным вызовом для всех – особенно в контексте возможного прекращения российско-украинской войны в результате соглашения между президентом России и новым президентом США”, – цитирует издание слова Туска, сказанные им на минувших выходных.

“Туск, имевший дело с Трампом на посту президента Европейского совета с 2016 по 2019 год, однажды сказал на встрече лидеров ЕС, что американец “глуп” и “выполняет миссию, направленную против того, что мы отстаиваем” в Европе“, – добавляет The Times.

По оценке The Times, попытка Туска создать внутренний альянс в отношении Украины свидетельствует об опасениях Европы, что мирное соглашение с Путиным путем передачу территорий и принуждения Киева к нейтралитету может принести победу России.

“Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и ситуацию на Украине. Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала – это было бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов“, – сказал Туск.