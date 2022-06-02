Польша под шумок СВО намерена выйти на российскую границу через Харьков – эксперты

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Новости Украины

Заявления поляков о готовности помочь с восстановлением Украины, начиная именно с Харькова, говорит о том, что Польша хочет выйти на российскую – за счёт украинской территории.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил российский журналист Станислав Стремидловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гости студии обсуждали прошедшую накануне польско-украинскую межправительственную консультацию, на которой, согласно данным Офиса Зеленского, обсуждались вопросы правовых и социальных гарантий для граждан Польши на территории Украины, развитие западной украинской государственной границы и сотрудничество в осуществлении контроля при пересечении украинско-польской границы.

«Вчера прошли межправительственные консультации. С польской стороны был Матеуш Маровецкий, Ярослав Ткачинский, с украинской – Зеленский и Шмыгаль. Что произошло в ходе этого события. Первое, Польша, все-таки, смогла там отгрызть немного денег от Украины, есть два пункта. Первый – Украина снимает всякие ограничения на импорт польской продукции. Это означает, что на украинской промышленности можно ставить крест, она не будет существовать, поляки их попросту задавят. Польша также хотела бы торговать электроэнергией с Хмельницкой АЭС. Но, самое интересное, там, где Польша говорит, что она готова принять участие в восстановлении Украины. Как вы думаете, какой именно регион? Не западная Украина, не Львов, Тернополь, даже не Киев, не Чернигов – Харьков», – рассказал журналист. «Польша хочет выйти на украинско-российскую границу, а по сути, де-факто это польско-российская граница. В этом смысле Варшава произвела еще один уникальный геополитический феномен. Она отказывается от своей прежней концепции о том, что между Россией и Польшей не должно быть обширной границы, всегда должен быть какой-то промежуточный элемент, как минимум нейтральный, как максимум – враждебный», – считает Стремидловский.

Военный эксперт Владислав Шурыгин добавил, что Украина как самостоятельное государство теряет для Польши всякий экономический смысл.

«Всем совершенно очевидно, что Украина – страна, которая, как падающий метеор, просто теряет самостоятельность, теряет экономический смысл. Начинается разговор о разделе Украины. В этом случае, конечно, ее не будут рвать в клочья и присваивать себе, начнутся просто зоны влияния. То есть, сколько разных Украин останется на месте сегодняшней Украины? Я говорю о планах, которые озвучиваются там», – сказал военный эксперт.

Однако публицист Дмитрий Родионов не согласился с прогнозами собеседников. Он уверен, что Варшаве выгодно, чтобы Украина оставалась той буферной зоной между Польшей и Россией.

«Польше совершенно не нужно, чтобы Украина вошла в состав России по той причине, что им не нужно иметь границу с Россией общую. Второй момент: если они, допустим, Западную Украину принимают к себе, аннексируют, еще какой-то вариант, они же должны дать местному населению польские паспорта, а там поляков с гулькин нос, это даже не Закарпатье, где венгров 10 процентов, поляков там вообще практически не осталось. Что украинцам они этим будут давать паспорта? Нет, не будут. Им гораздо выгодней вот это буферное государство. По сути, это возрождение Речи Посполитой, где де-факто они контролируют эту территорию, и там правили шляхты, а местное население было абсолютно бесправное», – отметил публицист.