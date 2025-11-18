Польша подозревается в содействии бегству «Зе-кошелька» Миндича

Олег Кравцов.  
18.11.2025 12:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 126
 
Дзен, Коррупция, Польша, Украина


Польские пограничники отказываются сообщать детали о бегстве через их страну близкого друга диктатора Владимира Зеленского Тимура Миндича, который подозревается в масштабных хищениях.

В комментарии польскому изданию Wirtualna Polska подполковник Пограничной службы Польши Анджей Южвяк сначала сказал, что не может предоставлять СМИ информацию о перемещениях конкретных лиц. Однако он уверял, что сотрудники «каждый раз проверяют условия въезда и пребывания иностранцев на территории Польши», и если данное «лицо не числится в системах как подлежащее задержанию», «то ему разрешается пересечь границу».

Польские пограничники отказываются сообщать детали о бегстве через их страну близкого друга диктатора Владимира...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ссылаясь на украинские источники, издание пишет, что Миндич пересек гарнцу с Польшей, пробыл день в Варшаве, где посетил синагогу, а затем выехал в Израиль.

«Его маршрут, время в пути и статус влиятельной фигуры и близкого соратника президента Владимира Зеленского вызвали вопросы о том, получал ли он помощь, и было ли ему позволено бежать», – отмечается в публикации.

Экс-премьер Польши Лешек Миллер фактически заподозрил польские власти в содействии побегу Миндича.

«Подозреваемый в причастности к хищению десятков миллионов долларов человек въезжает в Польшу, ночует в самом сердце Варшавы, проходит таможню в нашем аэропорту и без малейших препятствий вылетает в Израиль. Никто не задает никаких вопросов, все ведут себя так, как будто ничего не произошло.

Возникает один ключевой вопрос: была ли Польша проинформирована Украиной о побеге человека, замешанного в одном из самых громких коррупционных скандалов последних лет? Или, наоборот, ее попросили предоставить безопасный транзитный коридор для человека, чье исчезновение очень политически выгодно Киеву?» — задается Миллер неудобными как для Киева, так и Варшавы вопросами в своем микроблоге.

Ранее со стороны польской оппозиции звучали обвинения, что чиновники-коррупционеры в Киеве и Варшаве совместно обогащаются на схеме льготных поставок (без проверок на границе) украинских товаров в Польшу, а польские производители несут убытки.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить